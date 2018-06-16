Cadde'nin haberine göre, ikili, önceki akşam Asmalımescit'te bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. Mekanı ayrı ayrı terk eden çift, sorulara cevap vermedi.



Ünlü, daha önce takip etmediği sevgilisiyle barışınca, Instagram’dan takibe aldı.

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