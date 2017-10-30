Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü savcılığa ifade verdi

Sabah'ın haberine göre, ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, PKK belgeselini sosyal medyada yayımladığı gerekçesiyle savcı karşısına çıktı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne gelen oyuncu, "Bana sosyal medyadan çok fazla kısa film geliyor. Ben de paylaşıyorum. Söz konusu film bir takipçimden geldi. Açıp bakmadım. Bir takipçimin uyarısı üzerine de sildim" dedi.

Savcılık da soruşturmayı takipsizlikle sonuçlandırdı.

HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR?

Hazar Ergüçlü, 1992 tarihinde Kıbrıs'ta dünyaya geldi. Oyunculuğa Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmi ile adım atan Ergüçlü, Lefkoşa Türk Belediyesi'nde tiyatro çalışmaları yapmaktadır. 2011 yılında yayın hayatına başlayan başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Buğra Gülsoy'un paylaştığı Kuzey Güney adlı televizyon dizisinde Simay karakteri ile kendini gösteren Ergüçlü, daha sonra başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya gibi isimlerin yer aldığı Medcezir dizisinde rol almıştır. 2015 yılında ekrana gelen Analar ve Anneler adlı dizide oynamıştır. 2016'da başrolünü oynadığı Yüksek Sosyete dizisinde Cansu Koran karakterine hayat vermiştir.

Hazar Ergüçlü son olarak Hayat Sırları adlı dizide Seher karakterini canlandırmaktadır.