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Hazar Ergüçlü, ''Kıbrıslısın, sence büyüdüğün yer bugünkü Hazar olmanda ne kadar etkili oldu?'' sorusuna, ''Çok etkili oldu. Kıbrıs bambaşka bir kültür ve ülke. Orası ada ve yaşayışımız çok farklı. Bazen kötü etkileri de oluyor. 'Güven nedir?' sorusunun cevabı, o adadaki yaşamımla oluştu'' cevabını vermişti.