İHA’nın haberine göre, Türkücü Hilal Özdemir, iki yıl önce ayrıldığı iki çocuğunun babası oyuncu Hazım Körmükçü'nün iddiaya göre kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle aile mahkemesine başvurdu. Mahkeme Hazım Körmükçü'ye 2 ay uzaklaştırma kararı çıkartırken, Körmükçü'nün eşi Özdemir'e ise konuyla ilgili konuşma yasağı konuldu.

Kamuoyunda çıkan haberler üzerine yazılı bir açıklama yapan Hazım Körmükçü, durum karşısında duyduğu üzüntüyü ifade etti.

“Mahkeme bize hak vererek koruma altına aldı”

Körmükçü, "Bugün okuduğum haberler ve basın mensubu dostlarımdan aldığım telefonlarla dehşete düştüm. Oysaki bir gün evvel Avukatım Şule Taşkan aracılığı ile İstanbul Anadolu 6. Aile Mahkemesi, 2017-847 D. İş 2017 843 No'lu koruma kararını almıştık. Bu koruma kararı uyarınca Hilal Özdemir'in tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunması halinin suç teşkil edeceği ihtarı kendisine gönderilmişti. Ekte mahkeme kararını sizlerle paylaşıyorum. Günlerdir benim ve nişanlım Zeynep Tandoğan'ın iletişim araçlarıyla taciz edilmemiz ve söylemeye dilimin varmadığı hakaretlere maruz kalmamız üzerine bu talepte bulunmak mecburiyeti hasıl oldu ve sonuçta mahkeme de bize hak vererek koruma altına aldı" dedi.

"Hilal Hanım, benim evlatlarımın anneleri olarak ailemin bir ferdi"

İftiraya maruz kaldığını dile getiren Körmükçü, "Hal böyleyken bugün okuduğumuz yersiz ve hiçbir gerçeği olmayan ağır iftiralara maruz kaldığımız açıklamaları beni hayrete düşürdü. Birçoğunuzun benim aile değerlerime ne denli önem verdiğimi, her şeye rağmen tüm sadakatimle yuvamı koruduğumu bildiğinizi düşünüyorum. Canımın parçası evlatlarımın babası olarak bu durumun beni ne kadar acıttığını anlatmam kelimelerle mümkün olmuyor. Evliliğimizi sürdürememiş olsak da Hilal Hanım'ın benim evlatlarımın anneleri olarak yaşamım boyunca değer verdiğim bir kişi ve ailemin bir ferdi olması sonucunu değiştirmez. Ancak, sebebini anlayamadığım bu davranışları sergileyerek benimle aynı bakış açısında olmadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Tek taraflı bilgilere itibar etmeyiniz"

Körmükçü, yaptığı açıklamada eski eşinin ifadelerinin doğruluk payının olmadığını belirterek, "Sonuç olarak sizlere de ifade etmeye çalıştığım gibi tamamı asılsız olan bu iftiraları ben de sizler gibi öğrendim. Yıllarca eşim olan, beni çok iyi tanıyan Hilal Hanım'ın çocuklarımızı ömür boyu etkileyecek, hiçbir doğruluğu olmayan açıklamaları hangi duygularla yaptığını bilemiyorum. Sizlerin bu konuyu yorumlarken, bu açıklamalarımı dikkate alacağınıza yürekten inanıyorum. Evlatlar, anne ve babalarını her zaman kahramanları olarak kabul ederler. Lütfen bunu unutmayarak tek taraflı bilgilere itibar etmeyiniz" dedi.

Hilal Özdemir

Hazım Körmükçü