Hazine 2 bin tonluk altın için tahvil satışını başlatıyor

Şimşek yaptığı açıklamada, Türkiye'de yastık altındaki altın miktarının en az 2 bin 200 ton olduğunun ve bunun değerinin 300 milyar lirayı bulduğunun tahmin edildiğini söyledi.



Hazine Müsteşarlığı tarafından yürütülen ve artık ihraç aşamasına gelinen altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası projesi ile Türkiye'de bugüne kadar atıl bekleyen bu potansiyelin ekonomiye kazandırılmasının amaçlandığını vurgulayan Şimşek, bu kapsamda ilk ihracın 2-6 Ekim'de yapılacağını bildirdi.



İhraçların Türkiye genelinde etap etap yapılacağını belirten Şimşek, "İstanbul'dan başlayarak, sırayla tüm illerimizde ihraçlar gerçekleştirerek, bu tahvilleri ve kira sertifikalarını vatandaşlarımıza ulaştıracağız" dedi.

Şimşek, altınını devlet güvencesi altında değerlendirmek isteyen yatırımcıların bir haftalık süre içinde evlerinde ya da kasalarında sakladıklarını, Hazine tarafından açıklanacak Ziraat Bankası şubelerine teslim edeceğini, teslim sırasında isterlerse verdikleri altın karşılığında altın tahvili almayı talep edebileceğini söyledi.Faiz hassasiyeti olan vatandaşların ise altına dayalı kira sertifikasını seçebileceğine işaret eden Şimşek, "Talep toplanmasını takip eden hafta ise Hazine Müsteşarlığı vatandaşımızın Ziraat Bankasındaki hesabına altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasını yatıracaktır." ifadelerini kullandı.

Şimşek, ihraç edilecek bu tahvillerle yastık altında ya da kasalarda atıl duran altınından hiçbir getiri alamayan, çalınma riski, kasa masrafı gibi maliyetleri göze alan vatandaşlara devlet güvencesinde saklama imkanı sunulduğunu söyledi.Ara dönemde de altın fiyatına endeksli Türk lirası cinsinden ek getiri elde etme imkanı sağlandığını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:"Ek getiriler Ziraat Bankasında vatandaşımız adına açılacak hesaplara otomatik olarak aktarılacaktır. Vatandaşımız arzu ederse vade sonunu beklemeden, hesabındaki altın tahvilini veya altına dayalı kira sertifikasını istediği zaman Ziraat Bankasına geri satarak karşılığında parasını Türk irası olarak alabilecektir. Yani vatandaşımız evinde sakladığı altınları ihtiyacı olduğunda nasıl ki satarak nakde çevirebiliyorsa, hesabındaki altın tahvilini veya altına dayalı kira sertifikasını da istediği zaman Ziraat Bankasına satarak parasını Türk lirası olarak alabilecek. Hatta sattığı tarihe kadarki işlemiş altın getirisini de Türk lirası olarak temin edebilecek."

Şimşek, vade sonunda vatandaşların talep etmesi durumunda, hesabındaki altın tahvili veya kira sertifikası karşılığı altınını, hiçbir ekstra maliyete katlanmaksızın, bir kilogramlık külçe altın ya da Darphane tarafından basılan çeyrek altın olarak alabilme hakkının bulunduğunu bildirdi.Söz konusu iki yeni enstrümanın ekonomiye de uzun vadeli olumlu etkileri olacağını dile getiren Şimşek, bununla ekonominin büyümesi için ihtiyaç duyduğu kaynak ihtiyacında dışa bağımlılığın azalacağını söyledi.

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Diğer taraftan, altına dayalı kira sertifikası ile faiz hassasiyeti nedeniyle altına yatırım yapan ancak bugüne kadar finansal sisteme katılmayan vatandaşların da tasarruflarını devlet güvencesinde ve ek getiri ile değerlendirme imkanı sunulduğuna dikkati çeken Şimşek, "Şimdiye kadar atıl duran bu tasarrufların yatırıma dönüşmesi sağlanacak" diye konuştu.Hazinenin yeni yatırımcılara ulaşması sayesinde, finansman kanallarındaki çeşitliliğin artacağını ve yurt içindeki kaynak dağılımının olumlu etkileneceğini anlatan Şimşek, bankacılık sistemi üzerinden yatırımlara daha fazla kaynak ayrılabilmesi ile ekonomik büyümenin ve kalkınmanın desteklenmesinin mümkün olacağını bildirdi. Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:"Buna ilaveten, yatırımcı tabanının genişletilmesi, yatırım yapılabilir araç çeşitliliğinin artırılması ve yatırımcıların ihtiyaç duydukları yeni yatırım araçları ile sermaye piyasalarına erişimlerinin artması gibi kazanımlar da sermaye piyasalarının gelişimine olumlu etki yaratacaktır.Vatandaşlarımızın bu tahvillere gösterecekleri ilgi sonucunda ekonomiye kazandırılacak olan kaynak, ülkemizin tasarruf havuzunun önemli ölçüde büyümesine yardımcı olacaktır. Artan tasarruf miktarı hem faiz oranlarının gerilemesine destek olacak, hem de yatırımlar için ihtiyaç duyulan kaynağın miktarını arttıracak. Sisteme bu yatırım aracı ile dahil olan vatandaşımızın vade sonunda sistemde kalmaya devam etmesi ile mevduat büyüklüğü de artacaktır. Bu da kredi, mevduat oranları üzerindeki baskıyı hafifletecektir.Tahvil ve kira sertifikası karşılığında toplanacak altınlar ilk etapta Hazinenin Merkez Bankasındaki hesabına yatırılacaktır. Böylece Merkez Bankası’nın brüt rezervlerinin güçlenmesine katkıda bulunularak ekonominin daha sağlam temellere oturmasına da yardımcı olunacaktır."Şimşek, bu iki yeni enstrümanın doğru tanıtılmasına önem verdiklerini dile getirerek, Hazine tarafından yatırımcı kılavuzunun hazırlandığını, en kısa zamanda Hazinenin internet sitesine konulacağını, tanıtım broşürleri, reklam ve tanıtım filminin de yakın zamanda devreye gireceğini sözlerine ekledi.