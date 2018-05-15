Hazine 3,2 milyar lira borçlandı

Hazine Müsteşarlığı, ilk ihalede 2 yıl (546 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,50 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

İhalede ortalama basit faiz yüzde 15,97, bileşik faiz yüzde 16,61 oldu.

Nominal teklifin 721,3 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 471,3 milyon lira, net satış 453,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

İhaleye kamu kuruluşlarından teklif gelmezken, piyasa yapıcılarından 1 milyar 421 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 65,8 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 5 yıl (1708 gün) vadeli, sabit kuponlu 6 ayda bir yüzde 6,10 kupon ödemeli, devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı.

İhalede ortalama basit faiz yüzde 15,37 bileşik faiz yüzde 15,96 oldu.

Nominal teklifin 921,2 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 588,2 milyon lira, net satış 549,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 110 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 331 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 998,2 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece piyasaya toplam 3 milyon 176,5 milyon lira borçlandı.