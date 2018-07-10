Hazine rekor faizle borçlandı

Hazine’nin 2 yıl vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,50 kupon ödemeli tahvilinin yeniden ihracında bileşik faiz yüzde 20,28 oldu. Teklif 2,61 milyar lira, net satış 704,7 milyon lira.

Hazine’nin 7 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvilinin ilk ihracında dönemsel faiz yüzde 8,71 oldu. Teklif 1,75 milyar lira, net satış 631,6 milyon lira.