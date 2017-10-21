Hazine, Telekom için Oger’e ek süre vermedi

Hazine’nin, Oger Telecom’un Türk Telekom’u (TT) satın almak için aldığı ancak geri ödemelerini kaçırdığı kredinin yeniden yapılandırılması müzakerelerinde Oger’in hissedarlarından Saudi Telecom’un (STC) kasım ayına kadar süre uzatımı talebini kabul etmediği belirtildi.

Konuya yakın iki kaynağın Reuters’a verdiği bilgiye göre Hazine’nin TT’nin yönetim kuruluna, ardından icra komitesine atama yapması planlanıyor. Lübnanlı Hariri Ailesi’nin STC ile ortak olduğu Oger Telecom, 2005’te TTnin yüzde 55’ini Türkiye’de kurduğu Ojer Telekomünikasyon AŞ (OTAŞ) adlı şirket üzerinden yapmıştı.

OTAŞ da TT’yi satın almak için bankalardan kullandığı kredinin yeniden finansmanı için aldığı 4.75 milyar dolar kredinin taksidini son olarak Eylül ayında üçüncü defa yapamadı.

Saudi Telecom, kreditörlerle görüşmelerin sürdüğünü Hazine’ye ileterek, ödeme için kasıma kadar ek süre istemişti. TT’nin icra komitesi, Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Hariri ve yönetim kurulu üyeleri Rami Aslan, Abdullah Tivnikli ve Nasser Suleiman Al Nasser’den oluşuyor.

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