Şimşek yaptığı açıklamada, ülkede yastık altındaki altın miktarının en az 2 bin 200 ton olduğunun ve bunun değerinin 300 milyar lirayı bulduğunun tahmin edildiğine dikkati çekerek, bunu ekonomiye kazandırmak amacıyla geçen yıl ekim ayında Türkiye genelinde altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Yatırımcı tabanının geliştirilmesini, ihraç edilen enstrümanların çeşitlendirilmesini de amaçlayan Hazinenin bu ihracı sonucunda geçen yıl yaklaşık 2,5 ton altın toplanarak Merkez Bankasının rezervlerinin artırıldığına işaret eden Şimşek, yaklaşık 12 bin 800 vatandaşın altınlarını hem devlet güvencesinde saklama hem de altınlarına ek bir getiri elde etme fırsatı yakaladığını söyledi.

Bu kapsamda katılımcıların yüzde 54'ünün kira sertifikası talebinde bulunduğunu belirten Şimşek, ilk ihraçta kadınların ilgisinin yoğun olduğunu, talebin yüzde 55'inin kadınlardan geldiğini ifade etti.

Şimşek, geçen yılki ihraçta yatırımcıların yüzde 51'ini 25-44 yaş aralığındaki kişilerin oluşturduğunu dile getirerek, altınların yüzde 41'inin üç büyük şehirden toplandığını bildirdi.

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İKİNCİ İHRAÇ BAŞLIYOR

Söz konusu enstrümanların ihracına bu yıl da devam edeceklerini aktaran Şimşek, bu kapsamda çalışmaların tamamlandığını belirtti. Şimşek, "Bu çerçevede 26 Mart-20 Nisan'da 4 etap halinde Ziraat Bankasının 81 ildeki yaklaşık 320 şubesinde talep toplanacak." diye konuştu.

Şimşek, vatandaşlara yönelik daha etkin bir tanıtım kampanyası düzenleyeceklerini söyledi.