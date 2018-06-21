Hazır giyimde hedef 25 milyar dolarlık ihracat

Hazır giyimde bu yıl 18 milyar doların üzerinde ihracat öngördüklerini belirten Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Hadi Karasu, 5 yıllık eylem planı doğrultusunda bu tutarı 25 milyar dolara çıkarmak istediklerini söyledi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Karasu, hazır giyim ihracatında bir sıçrama hamlesi için 5 yıllık yol haritası belirlediklerini belirterek, bu planın üç ana unsuru olarak pazarlarla yakın temas, katma değer artışı ve sürdürülebilirliğe işaret etti. Özellikle, Türk hazır giyimcilerin ihracat pazarında yüzde 71-72 pay sahibi olan AB ülkelerinin Türkiye algısında son yıllarda yaşanan bozulmaya dikkat çeken TGSD Başkanı Karasu, bu en büyük pazarlarla ilişkileri güçlendirmek için de harekete geçtiklerini söyledi.