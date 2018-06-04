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28 Haziran’da yaşayacaklarınızla beraber neyin neden olduğunu çok net bir şekilde anlayabilirsiniz. Bir olayın iç yüzü ortaya çıkabilir ve siz bu olayla profesyonelce yüzleşmek durumundasınız sevgili Kovalar. 29 Haziran’da iş birlikteliklerinize önem verecek, yaşadıklarınızı sevdiğiniz insana anlatarak rahatlayacaksınız. Bu dönemde ilişki sorunlarınızı da masaya yatırabilirsiniz.