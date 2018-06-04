KOÇ BURCU AYLIK BURÇ YORUMLARI
Haziran ayı, sosyal çevre bağlantılarınızı kullanarak işlerinizde ilerlediğiniz, yakın çevrenizle beraber planlar yaptığınız aylardan sevgili Koçlar. Aile hayatınızda parasal yönden eliniz güçleniyor, özellikle 01 Haziran’da eviniz ve yuvanızda bolluğu, bereketi tadabilirsiniz.
06-07 Haziran’da önemli işleriniz varsa aldanmalara ve kandırılmalara açık olabilirsiniz. Sosyal medya üzerinden, telefondan bir kulübe, yardım kuruluşuna yapmak istediğiniz yardımlar bu süreçte size zarar verebilir. İletişimsel işlerinizde gözünüzü dört açmalısınız.
12 Haziran’dan sonra ailevi iletişiminiz hızlanacak. Aile büyüklerinizle konuşmalarınızı arttırabilir, evinizle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Emlak, salım satım, kiralama veya yer değiştirme gibi işleriniz aile arasında konuşulabilir.
13 Hazirandaki Yeniay iletişim işlerinizdeki yeni başlangıç ve kararlarınızı almanız için güzel Yeniay'lardan. Yine bu Yeniay’da akraba veya kardeşlerinizin hayatında da yenilikler karşınıza gelebilir. Eğitime dayalı konularda kararlarınızı yine bu Yeniay’dan sonra uygulamaya özen göstermelisiniz.
Bu tarihten sonra aşk hayatınıza kalbinizi açabilirsiniz. Eğlenceli konu ve olaylar içinde yer alabilir, varsa çocuğunuza daha fazla zaman ayırmaktan hoşlanabilirsiniz. Flörtler, partiler, kutlamalar, spor aktiviteleri kendinizi iyi hissedeceğiniz alanlar. Riskli işleri seveceksiniz. 15 Haziranda risk içeren işlerinizde kafanıza göre davranmamaya çalışın. Parasal harcamalarınız yüksek olabilir. 16 Haziran’da aile hayatınızdaki bazı konuşmalar sizi zorlayabilir ve kafanıza takılabilir, anlaşmak kolay olmayacak.
19 Haziran’da aile hayatınızda ortak parasal konularda şanslar karşınıza gelebilir. Bu tarihte parasal destekleriniz yüksek olacak. 21 Haziran’dan sonra kimliğinizi aile ortamlarınızda, evinizle ilgili konularda ortaya koymaya başlıyorsunuz. Evinizde dinlenmek isteyebilir, vaktinizi daha çok yuvanızda harcayabilirsiniz.
26 Haziran’da Mars gerilemeye başlıyor. Mars sizin sosyal çevre ve arkadaşlık alanınızda gerileyecek. Bu gerileme ağustosun sonuna kadar sizi arkadaşlık ilişkilerinizde, takım çalışmalarında, organizasyona dayalı işlerde zorlayabilir sevgili Koçlar. Bu dönemde birden fazla işle uğraşıyorsanız hayat üzerinize gelebilir. Bazı kayıplar ve karmik olaylarla karşılaşabilir ve bu olayları çözümlemeden istediğiniz noktaya gelemeyebilirsiniz.
27 Haziran’da aile hayatınızdaki ilişkilere dikkat edin. Babanızdan veya ailenizdeki otoriteyi temsil eden kişiden istediğiniz destekleri bulmanız zor olabilir. Anne, babanız arasındaki mesafe ve zorlanmalar ortaya çıkabilir. 28 Haziran’da oluşan Dolunay, kariyerinizde ve iş hayatınızda önemli duygusal sonuçları karşınıza getirecek. Bu dönemde sorumluluklarınızı göz ardı etmeyin.
29 Haziran’dan sonra kreatif ve sanatsal işleriniz, hobileriniz için konuşmalarınızı hızlandırabilirsiniz. Özel hayatınızda da sevdiğiniz insandan, çocuğunuzdan alacağınız güzel etkileşimler sizi rahatlatabilir sevgili Koçlar.
BOĞA BURCU AYLIK BURÇ YORUMLARI
Haziran ayı özel hayatınızda karşılaşacağınız şanslı ve güzel etkilerle başlıyor sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Kalbiniz boşsa yakın çevrenizden bir insandan alacağınız teklifi 01-02 Haziran’da değerlendirebilirsiniz.
Maddi konularda aldanma etkinize 06-07 Haziran’da dikkat edin. Arkadaşlarınız veya sosyal çevrenizdeki insanlar parasal konularda sizi yanlış yönlendirebilirler. 12 Haziran’dan sonra eğitim ve öğrenim konularına daha fazla vakit ayıracaksınız. Öğrenme isteğiniz artarken, iletişiminizde alınganlıklardan ve duygusallıktan kaçınmanız yerinde olabilir.
13 Haziranda oluşan Yeniay, maddi konularda önemli kararlarınızı destekleyecek. Yeni bir eşya, mal veya mülk almak, yatırım yapmak istiyorsanız bu Yeniay’ı değerlendirin. Yine bu tarih itibarıyla evinize ve ailenize olan ilginiz artabilir. Dekorasyon, tadilat, tamirat gibi işleriniz varsa harekete geçebilirsiniz. Evinizde misafir ağırlayabilir, bahçe veya mobilya düzenlemelerinde bulunabilirsiniz. Evinizde geçireceğiniz kaliteli zaman mutluluğunuzu ve iç dengenizi arttırabilir.
16-21 Haziran’a dikkat etmelisiniz. Eğitim hayatınızda alacağınız bazı sonuçlar canınızı sıkabilir veya siz böyle hissedebilirsiniz. Bu tarihlerde yakın çevrenizle olan ilişkilerinize ekstradan dikkat edin.
26 Haziran’da Mars gerilemeye başlıyor. Kariyer alanınızda gerilemeye başlayacak olan Mars, bu alanlarınızda bazı sıkıntıları karşınıza getirebilir. Bazı kayıplarla karşılaşabilir, iş hayatınızda erkeklerle olan işlerinizde sorunlarla uğraşabilirsiniz. 13Ağustos’a kadar kariyerinizde büyük adımlardan, ilerlemelerden kaçının. Kurumsal işlerinizde ve kariyerinizde ortağınız varsa onlardan yana sıkıntılarınız devrede olacak.
28 Haziran’da oluşan Dolunay, seyahat, eğitim, yabancılarla yapılacak olan işler, ticaret, medya, hukuk alanlarınızda stresli olayları hayatınıza taşıyabilir. Bu konularda inişli çıkışlı bir grafik sergileyebilirsiniz. Uzaktaki akrabalarınızın hayatındaki oluşumlara odaklanacaksınız.
29 Haziran’dan sonra ailenizle, aile bireylerinizle olan iletişiminiz hızlanabilir. Onlara daha fazla ilgi göstermeniz ve onların meseleleriyle ilgilenmeniz öne çıkabilir. Yine emlak alım, satım, kiralama veya yer değiştirme gibi konuları konuşacak ve görüşmeler yapacaksınız.
İKİZLER BURCU AYLIK BURÇ YORUMLARI
Haziran ayı sizin ayınız sevgili ikizler veya yükselen İkizler. Bu ay atacağınız adımlar, girişeceğiniz işler size uzun vadede fayda sağlayabilir. Geçen ay hazırlandığınız konu ve başlangıçlar için 13 Haziran’daki Yeniay’ı beklemelisiniz.
01-02 Haziran iş hayatınızda güzel maddi fırsatlar yakalayabilirsiniz. 06-07 Haziran’da ise girişimleriniz konusunda yanıltıcı etkilere dikkat edin. Gözünüzü dört açın. 12 Haziran ve sonrasında parasal konularda konuşma ve görüşmeleriniz hızlanabilir. Maddi konularda gelirlerinize, elde ettiklerinize odaklanabilir, yatırımlarınız için planlar yapabilirsiniz. Ticaretle uğraşanlar için kendilerini gösterecekleri bir dönem başlıyor.
13 Haziran’da yakın çevrenizle olan ilişkilerinizde eğlenceli ve biraz da organize olacağınız günler başlıyor. Akraba veya kardeşlerinizle olan bağlarınızı kuvvetlendirebilirsiniz. 13 Haziran’da oluşan Yeniay kişisel girişimlerinizi destekleyen bir Yeniay. Önemli adımlarınızı bu tarih ve sonrasında başlatabilirsiniz. Beklenmedik yerlerden gelecek olan para kazancınız yüzünüzü güldürebilir.
26 Haziran’da Mars geriliyor. Seyahat, yabancılarla girişilecek olan işler, yurtdışı bağlantılı konular, eğitim, ticaret, hukuk, medya alanlarınızda bazı girişim sıkıntılarına ve sorunlarına açık olabilirsiniz. 13 Ağustos’a kadar bu alanlarda girişilecek yeni işlerinizde enerjiniz doğru çalışmayabilir, bu alanlarda arkadaşlarınızla olan bağlantılarınızda da sorunlara açıksınız.
26 Haziran itibarıyla okul veya üniversite hayatınızda enerjinizi derslerinize kanalize etmekte zorlanabilir, bazı arkadaşlarınızla sıkıntı ve sorunlara açık olabilirsiniz. 28 Haziran’da oluşan Dolunay, ortak bir para meselesine odaklanmanızı sağlayabilir. Bir borç veya ödeme işiyle uğraşabilir, gelir ve gider durumunuz arasındaki dengeyi sağlamaya çalışabilirsiniz. Partnerinizin parasal konularda duygusal oluşumları karşınıza gelebilir.
29 Haziran itibarıyla, yakın çevrenizle iletişiminiz önem kazanabilir. Bilginin her türlüsünü sevecek, yakın çevrenizle temaslarınızdan çok şey öğreneceksiniz. Kısa seyahatleriniz, konuşma ve görüşmeleriniz hızlanıyor.
YENGEÇ BURCU AYLIK BURÇ YORUMLARI
Haziran ayının başında harekete geçmek kolay olmayabilir sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. Özel hayatınızda, eğlenceli alanlarda 01-02 Haziran’da güzel tekliflere açık olacaksınız. 06-07 Haziran’da önemli işlerinizde yanıltıcı etkiler altındasınız. Karşınıza bir iş teklifi gelirse kabul etmeden önce araştırmalarınızı iyi yapmalısınız.
12 Haziran itibarıyla ifadede rahatlıyorsunuz. Olaylara yaklaşımınız duygusal ve biraz savunmacı olabilir. Kendinizden, yapacaklarınızdan ve ailenizden bahsetmeyi seveceksiniz. 13 Haziran’da oluşan Yeniay, geri plandan yürüttüğünüz işleriniz için karşınıza seçenekler getirebilir yalnız bu yeniay da diğer burçların aksine harekete geçmemeli, planlarınıza yoğunlaşmalısınız. Kötü alışkanlıklarınızdan kurtulmak için bu yeniayı kullanın.
Yine 13 Haziran’da para ilişkileriniz önem kazanıyor. Kazançlarınız artabilir, bir yandan da gelirlerinizin artması eğlence ve aşk hayatınıza para harcamalarınızı da tetikleyebilir. 15-21 Haziran’da para dengenize dikkat edin, bazı ilişkilerinizde bozulmalar oluşabilir.
Özel hayatınızda, ilişkilerinizde 16-23-27 Haziran’da bazı kopuşlar yaşayabilirsiniz. İlişkinizde var olan tansiyonlu durumlar bu tarihlerde daha görünür hale gelmeye başlayabilir. 26 Haziran’da Mars geriliyor. Mars ortaklı para hanenizde, parasal konularda bir takım zorlanmaları ve sıkıntıları karşınıza getirebilir. Miras işlerinizde, nafaka konularında, kredi kullanımında zorlanabilirsiniz. Bu döngüde ağustosun ortalarına kadar önemli bir borcun altına girmemek önemli olsun.
28 Haziran’da oluşan Dolunay, özel hayatınızda, evliliğinizde veya ortak iş alanlarınızda önemli duygusal sonuçları karşınıza getirebilir. İlişkilerinizde önemli kararlar alabilirsiniz veya partnerinizin hayatında önemli gelişmeler oluşabilir. Bir taşınma gündeme gelebilir. 29 Haziran ve sonrasında ticari becerilerinizi arttırıyorsunuz. Maddi konularda konuşma ve görüşmeleriniz hızlanabilir. Paranızı nasıl kazanacağınızı, nasıl yatırımlarda bulunacağınızı bileceksiniz.
ASLAN BURCU AYLIK BURÇ YORUMLARI
Haziran başında arkadaşlarınızla olan iletişiminiz hızlı akarken, bir yandan da aile hayatınızda yakın çevrenizin konularında büyük ilerlemeler kaydedebilirsiniz sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. 01-02 Haziran’ı bu anlamda kullanın.
06-07 Haziran bulunacağınız çevrelerde, bir ödeme veya parasal işinizde kandırılmalara ve kandırmaya açıksınız. Takım işlerinizde parasal konularda gözünüzü dört açın.
12 Haziran’dan sonra iletişiminizi kendinize ve ruh halinize yönlendirebilirsiniz. Bu dönemde fikirlerinizi kendinize saklamalısınız. Arkanızdan konuşan insanlar olabilir, arkadaşlarınız sizden habersiz iş çevirebilirler. Başkaları dertlerini size anlatabilir ve siz daha çok çevrenize ve ihtiyacı olan kişilere yardım etmek isteyeceksiniz.
13 Haziran’da oluşan Yeniay, gelecek planlarınızı, ideallerinizi, kurduğunuz hayalleri gerçekleştireceğiniz bir yeniay olacak. İş hayatınızdaki önemli değişimleri artık içinize sindirecek ve hayatın dinamiklerini rahat algılayacaksınız.
13 Haziran itibarıyla aynı zamanda Venüs’ten güzel etkiler almaya başlıyorsunuz. Kendinizi saçınızı, tarzınızı değiştirmek için önünüzde harika bir 3 hafta var. 15-21 Haziran tarihlerinde dikkatli olmak şartıyla diğer zamanlarda sosyalliğinizi ve fiziki değişimlerinizi özgür bir şekilde yaşamak isteyebilirsiniz.
21 Haziran’dan sonra ruhunuzu ve kendinizi dinlendireceksiniz. Önemli işlerle uğraşmak istemeyebilir, size hafiflik veren işlerin ve kişilerin peşinden gidebilirsiniz. 26 Haziran’da Mars geriliyor. Mars sizin evlilik, ikili ilişkiler ve ortaklı işler alanınızda gerileyecek sevgili Aslanlar. Eşinizin hayatında bazı sorunlara açık bir dönem olabilir, evliliğinizde de bazı gerilimlere ve sıkıntılara açık olacaksınız. Ağustos ayının ortasına kadar mücadelenizi, uğraşınızı bu alanlarda verebilirsiniz. Bu dönemde yeni bir anlaşma yapmamalı, taşınmamalı ve önemli girişimlerde bulunmamalısınız.
28 Haziran’da oluşan Dolunay iş ve hizmet alanlarınızda hassaslıkları hayatınıza taşıyabilir. Günlük hayatınızın ritminde ve sağlığınızda gitgeller yaşayabilirsiniz. 29 Haziran’dan sonra ifadenizde rahatlayacağınız bir döneme gireceksiniz. Artık plan ve projelerinizi rahatlıkla dillendirebilirsiniz. Ay sonunda bazı konuşmalarınızda özgür temalar vurgulu olabilir, başkalarının size dayattığı konulara tepkiniz yüksek olabilir.
BAŞAK BURCU AYLIK BURÇ YORUMLARI
Haziran ayında kariyer ve iş koşturmalarınız devam ederken, sosyal çevrenizin aranılan yıldızı sizi olacaksınız sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Hayatınızda bir insan yoksa arkadaş ortamlarınızda tanışacağınız bir insanla güzel bir aşka yelken açabilirsiniz.
06-07 Haziran ortaklı işlerinizde ve kariyer adımlarınızda partnerinizden alacağınız tavsiyeler, adımlar yanıltıcı olabilir. Özel hayatınızda ve iş alanlarınızda hayal kırıklıkları oluşabilir. 12 Haziran’dan sonra organizasyonlar, davetler, aktiviteler hızlanmaya başlıyor. Arkadaş çevrenizle fikirlerinizi paylaşarak önemli işler peşinde koşturabilirsiniz. İşten elde edilecek gelirlerinizde duygusal yaklaşımlar sergilemeyin, mantığınız devrede olsun.
13 Haziran’da oluşan Yeniay’la birlikte kariyerinizde önemli açılımlar, önemli başlangıçlar yapabilirsiniz. Ya da yeni bir projenin adımları bu döngüde atılabilir. Unutmayın yeniay zamanı atacağımız adımları kalıcı sonuçlara taşıyabiliriz. 15- 21 Haziran’da fikirlerinizde, düşüncelerinizdeki değişim iş ve hizmet alanlarınıza yansıyabilir, bu alanlarda vereceğiniz tepkileri iyi kontrol etmelisiniz.
16-27 Haziran sosyal çevrenizdeki işlerinizde bazı sıkıntılara açık olacaksınız. Özel hayatınızdaki sorumluluklar sizi rahat bırakmayabilir. 26 Haziran’da Mars geriliyor. İş, hizmet alanlarınızda gerileyen Mars iş alanlarınızda enerjinizde sıkıntı ve problemler yaşatabilir. Beraber çalıştığınız insanların enerjilerinde, yanınızda çalıştırdığınız insanların hayatında sorunlara açıksınız. Bu dönemde yeni bir iş girişiminde bulunmayın.
26 Haziran’da gerileyen Mars, sağlığınızda bazı sorunları karşınıza getirebilir. Bu döngüde ağustos ayının ortasına kadar sağlığınıza gereken özeni göstermelisiniz. Sağlık harcamalarınızı kontrol edin. 28 Haziranda bir Dolunay oluşuyor. Bu dolunayda, aşk hayatınızda önemli hassas sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Sorumluluklarla boğuşmak hayattan alacağınız keyfi azaltabilir.
29 Haziran’dan sonra kariyerinizde ve fiziki sağlığınızda kendinizi istediğiniz gibi ortaya koymakta zorlanacaksınız. Bu dönemde önemli işlerde bulunmayın, sırlarınızı kimseyle paylaşmayın. Geri plandan her şeyi gözlemleyip, planlarınızı ve gelecek dönem yapacaklarınızı oluşturmalısınız.
TERAZİ BURCU AYLIK BURÇ YORUMLARI
Haziran ayında yabancı insanlarla yapacağınız işleriniz, dış ortamlara bağlı işleriniz, geleceğinizi ilgilendiren önemli toplantılarınız öne çıkacak sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Bir yandan işlerinizin peşinden koşacak, diğer yandan gezmeye ve eğlenmeye vakit ayıracaksınız.
İş hayatınızda 01-02 Haziran’da çok şanslı etkiler altındasınız. Önemli bir iş teklifi, toplumsal bir iş, davet sizi yukarılara taşıyabilir. Bulunacağınız yerlerde güzel işler bağlayabilirsiniz. 06-07 Haziran’a dikkat edin. İş seyahatlerinizde, iş toplantılarında, uzak yerlerde kandırılmalara açık olabilirsiniz. Sağlığınızı ve enerjinizi gireceğiniz ortamlarda yüksek tutmaya çalışın, gerçekçilikten uzaklaşmayın.
12 Haziran’dan sonra işinizdeki fikirlerinizi üstlerinize aktarmak kolay olabilir. İletişiminizde duygusal davranabilirsiniz. Bu da toplumsal işlerinizde savunmacı yönlerinizi ortaya çıkarabilir. Yine de bu dönemde önemli görüşmeler ve toplantılar yapacak, fikir işbirliklerinde bulunacaksınız.
13 Haziran’da oluşan Yeniay, girişimleriniz, adımlarınızı destekliyor. Hukuki alanda, yayıncılıkta, ticari oluşumlarda önemli adımlarınız için destekleneceksiniz. Yeni fikirlerinizle beraber iş yaptığınız insanları etkileyebilir, ortak kazançlarınıza odaklanabilirsiniz. 15-21 Haziran’da arkadaşlarınıza karşı sabırsız ve tepkili olabilirsiniz. 16-27 Haziran’da iş alanlarınızda sorumluluklarınızı üstlenmek size ağır gelebilir.
26 Haziran’da Mars geriliyor. Bu gerileme aşk alanlarınızı olumsuz etkileyebilir. Çocuğunuz varsa onunla olan bağlantılarınıza dikkat edin. Yarım kalmış eski aşklarınız bu dönemde karşınıza gelebilir. Önemli bir sanatsal projenizde sıkıntı ve sorunlar yaşayabilirsiniz. Var olan aşkınızla bu dönemde anlaşmak kolay olmayacak. Riskli adımlardan kaçının.
28 Haziran’da ailevi olaylarla ilgileneceksiniz. Bu tarihte devreye giren Dolunay, aile konularına yönelmenizi sağlayacak. Onların hayatındaki duygusal olaylarla ilgili olabilirsiniz.Ev alım, satım gibi işleriniz varsa önemli sonuçlar karşınıza gelebilir. 29 Haziran’da sosyalliğiniz artarken, işten elde edilen gelirlerinizde artışlar yaşayabilirsiniz. 29-30 Haziran’da bir arkadaşınıza borç vermeyin ve borç istemeyin.
AKREP BURCU AYLIK BURÇ YORUMLARI
Haziran ayında ortak parasal konuların üzerine eğilebilir, yatırımlarınız ve harcamalarınızı önemseyebilirsiniz sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Tatil yapmak, seyahate gitmek için de bu ay biçilmiş kaftan.
01-02 Haziran’da seyahatleriniz, yabancılarla yapılacak olan işleriniz, ticari oluşumlarınız, medya alanlarınız güzel sonuçlar ve bu alanlardaki işlerinizin keyfi ile karşınıza geliyor. 06-07 Haziran’da harcamalarınızın yüksek olması hayal kırıklıklarınızı tetikleyebilir. Parasal olarak bugüne denk gelen harcamalarınız varsa yanıltıcı etkilerle yapabilirsiniz. Gereğinden fazla bir para elinizde çıkabilir.
12 Haziran ve sonrasında sosyal çevrenizle beraber gelecek adımlarınızı hızlandırabilir. Yurtdışı bağlantılı işlerinizde, iş seyahatlerinizde, bulunacağınız ortamlarda ticari olarak faydalı ve işinize yarayacak işlerde bulunabilirsiniz. Yalnız defansif ve savunmacı yönlerinizle 16-23 Haziran’da dikkatli olun, olaylara duygusal değil mantıkla yaklaşın.
13 Haziran’da gerçekleşecek Yeniay parasal girişimleriniz ve kararlarınızı uygulatabilir. Bir borcun altına girmek, aracı bir kurumla çalışmak, vergi, sigorta işlerinizin, banka işlemlerinizin üzerine düşmek ve bu alanlardaki kararlarınızı uygulamak için harika bir dönem. Bu tarihten sonra kariyerinizde güzel ve organizasyon gücü yüksek ilişkiler içine gireceksiniz. Önemli insanlarla tanışabilir, üstlerinizle aranızdaki bağlantıyı kuvvetlendirebilirsiniz. Kendinizi göstermekten mutluluk duyacak, toplum insanı olmaktan zevk alacaksınız.
İşlerinizdeki hızlanma artarken, kuracağınız ilişkiler partnerinizle aranızı gerginleştirebilir. 15-21 Haziran’da anlaşmazlıklar görülüyor. 23-25 Haziran’da iş alanlarınızda destek görürken, 27 Haziran’da alacağınız haberler üzerinizde stres yaratabilir. Düşüncelerinizde negatif olmamaya çalışın.
26 Haziran’dan sonra ev ve aile alanlarınızda enerjinizi istediğiniz gibi kullanamayabilirsiniz. Geri gitmeye başlayan Mars, ailenizle bazı sürtüşmeleri ve sıkıntıları ortaya koyabilir. Aile hayatınızdaki erkeklerin hayatındaki sorunlar daha görünür olabilir ve onlarla anlaşmakta zorlanabilirsiniz.
28 Hazirandaki Dolunay, yakın çevrenizde olup biten konuları hızlandıracak. Küçük konularla, etrafınızdaki insanların duygusal sorunlarıyla uğraşmak, kardeşlerinizin ve akrabalarınızın hayatındaki streslerle mücadele etmek sizi yorabilir. 29 Haziran itibarıyla iletişiminizi, konuşmalarınızı kariyerinize yönlendireceksiniz. Önemli konuşma ve anlaşmalar oluşabilir. Diğer yandan aile hayatınızdaki olaylarla uğraşmak vaktinizden çalabilir sevgili Akrepler.
Haziran ayında ilişkinizi konuşmak, sevdiğinizle iletişiminizi kuvvetlendirmek, sıkıntılarınız çözüm üretmek isteyeceksiniz sevgili Yay ve yükselen Yaylar. 01-02 Haziran hem parasal, hem manevi yönden güzel seçenekler ve şanslar ayağınıza gelebilir.
06-07 Haziran’da aile hayatınızdaki insanlar, özel ilişkileriniz konusunda sizi yanlış yönlendirebilirler. Özel hayatınızda bazı hayal kırıklıklarına açık olabilirsiniz. 12 Haziran’dan sonra ortak parasal işlerinizde duygusal yapınızla hareket edeceksiniz. Aile hayatınız için bir borcun altına girebilir, sorunlarınıza çözüm üretmeye çalışabilirsiniz.
13 Haziran’da oluşan Yeniay özel hayatınızda önemli kararları hayatınıza taşıyacak. İş alanlarınızdaki değişimleri parasal olarak hayatınıza alacak ve özel hayatınızda sıkıntılarınıza bu Yeniay son vereceksiniz. Bu tarih sonrasında gezmeye, dolaşmaya sevginizi farklı ve değişik insanlara vermeye açıksınız. Değişik ve farklı kültürleri seveceksiniz. Seyahatleriniz artabilir.
Vergi, stopaj, sigorta ödemeleri, banka ve faiz konularında 19-21 Haziran’da karşınıza gelen çözümler hayat kurtarıcı olabilir ama 16-27 Haziran’da bir borcun veya kredinin altına girmeyin.
26 Haziran’da İletişim alanlarınızda, yakın çevre konularında Mars gerileyecek. Satış, reklam, pazarlama, iletişim, bilişim, network, ulaşım, teknoloji alanlarında Ağustos sonuna kadar sıkıntı ve sorunlara açık olabilirsiniz. Girişimleriniz bu dönemde desteklenmeyebilir, bazı işleriniz fos çıkabilir. Bu süreçte büyük harcamalardan, girişimlerden kaçının.
28 Haziran’daysa birkaç gün boyunca maddi konulara odaklanacaksınız. Bir para sorumluluğu devreye girebilir. Ya da parasal işlerinizde aradığınızı bulmakta zorlanabilirsiniz. 29 Haziran’dan sonra seyahatlerinize odaklanabilirsiniz. Değişik ve farklı kültürlerden insanlarla iletişim içine girmek isteyeceksiniz.
OĞLAK BURCU AYLIK BURÇ YORUMLARI
Haziran başında sosyal çevrenizden alacağınız desteklerle sevdiğiniz insana evlilik teklifinde bulunabilirsiniz sevgili Oğlak veya yükselen Oğlaklar. Ya da yapacağınız bir plan karşı tarafın hoşuna gidebilir. 01-02 Haziran bu anlamda destekleniyorsunuz.
06-07 Haziran’da iş hayatınızda ve çevrenizle ilgili konularda yanıltıcı etkiler altında olacaksınız. Gerçekçilikten uzaklaşmayın, söylenilenlere körü körüne inanmayın. 12 Haziran’dan sonra sevdiğinizle iletişiminiz artabilir. Geleceğinizle ilgili önemli konuşmalar içine girebilirsiniz.
13 Haziran’da oluşan Yeniay iş, hizmet alanlarınızda, sağlık konularında kararlarınızı hızlandıracak. Yeni bir işe başlamak, iş değiştirmek, başvuruda bulunmak, eleman almak için bu Yeniay'ı kullanın. Sağlığınızla ilgili verilecek önemli konuları hareketlendirebilirsiniz. 16-27 Haziran sevdiğiniz insanla anlaşmak kolay görünmüyor. İlişkinizde var olan stresli konular bu günlerde hortlayabilir. Birbirinizi anlamakta ve sevginizi göstermekte zorlanabilirsiniz.
26 Haziran’da Mars para alanlarınızda geriliyor. Ağustos ortasına kadar Mars maddi konularda sıkıntı ve sorunlar yaşayabilir. Para harcamalarınız yüksek olabilir veya bu dönemde başlattığınız işlerden istediğiniz sonuçları almakta zorlanabilirsiniz. Bu tarih aralığında yeni bir ticari oluşumu, maddi bir işi, yatırımı başlatmayın. Harcamalarınıza dikkat edin.
Hayatınızı ilgilendirecek önemli kararları, sonuçları 28 Haziran’da oluşan Dolunayla beraber alacaksınız. Duygusal sonuçlar, özel hayatınızı işin içine alacak kararlar devrede olabilir. 29 Haziran’dan sonra ortak parasal konuları konuşacak, kredi, vergi, faiz, borç alacak verecek dengesini hayatınızda oturtmaya uğraşacaksınız.
KOVA BURCU AYLIK BURÇ YORUMLARI
Haziran başında iş hayatınızda ve vereceğiniz hizmetlerde işinizi önemsemeniz yeni iş getirilerini ve teklifleri hayatınıza taşıyabilir sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Siz etrafınıza verdikçe, onlarla kazanımlarınızı paylaştıkça şanslarınızı da ikiye katlayacaksınız.
06-07 Haziran’da aşk hayatınıza ve keyfinize yapacağınız harcamalarınız yüksek ve yanıltıcı olabilir. Kendi ihtiyaçlarınızın dışındaki her şeye odaklanabilirsiniz. 12 Haziran’dan sonra iş ve hizmet alanlarınızda görüşmelerinizi hızlandırabilirsiniz. İş başvurusunda bulunmak, yeni projeler üretmek, iş alanlarınızı düzenlemek için güzel zamanlar. Doktor kontrollerinizi yaptırmak için uygun bir 15 gün içinde olacaksınız.
13 Haziran’da oluşan Yeniay aşk hayatınız, varsa çocuğunuzla ilgili kararları hızlandırabilir. Sanatsal veya yaratıcılığa dayalı işlerinizde önemli kararlar, spora başlamak için alacağınız kararlar uzun soluklu olabilir. Ev ve aile hayatınızda da bu yeniay yeniliklerden hoşlanacaksınız.
İş, güç , özel hayat derken 13 haziran ve sonrasında sevdiğiniz insana biraz özen göstermelisiniz. Venüs bu alanlarınızda sizi desteklerken her şeyin güllük gülistanlık olacağını düşünmeyin. Kendi hayatınızda almak istediğiniz kararlar, 15-21 Haziran’da sizi sevdiğinizle karşı karşıya getirebilir. 16-23 Haziran’a iş ve hizmet alanlarınızda oluşacak fikir ayrıılıkları ve gerginlikler konusunda dikkat etmelisiniz.
26 Haziran’da Mars sizin burcunuzda gerilemeye başlıyor. Girişimleriniz, önemli adımlarınız için Ağustos ayının ortalarına kadar önemli adımlar atmamalısınız. İletişimsel işlerinizde, yakın çevrenizde beraber hareket ettiğiniz insanlarla bu dönem enerjiniz tutmayabilir. Başlangıçlar için acele ederseniz, ileride mars düzeldiğinde daha büyük sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Enerjinizi koruyun.
28 Haziran’da yaşayacaklarınızla beraber neyin neden olduğunu çok net bir şekilde anlayabilirsiniz. Bir olayın iç yüzü ortaya çıkabilir ve siz bu olayla profesyonelce yüzleşmek durumundasınız sevgili Kovalar. 29 Haziran’da iş birlikteliklerinize önem verecek, yaşadıklarınızı sevdiğiniz insana anlatarak rahatlayacaksınız. Bu dönemde ilişki sorunlarınızı da masaya yatırabilirsiniz.
BALIK BURCU AYLIK BURÇ YORUMLARI
Haziran başında karşınıza gelecek olan bir seyahat sevdiğinizle aranızı daha derin bağlarla donatabilir sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Gezmekten, dolaşmaktan mutluluk duyacaksınız. 01-02 Haziran ayaklarınızı yerden kesebilir. Yine sevdiğinizden alacağınız bir teklif veya söz sizi çok mutlu edecek.
06-07 Haziran’da ev işlerinizde önemli anlaşmalardan, kontratlardan kaçının. Kandırılma veya yanılma ihtimaliniz yüksek görünüyor. Bazı konuşmaların kararsızlıklarınızı tetiklemesi de söz konusu olabilir. 12 Haziran’dan sonra ev işlerinizi hallettikten sonra keyfinizi arttıracak planlar peşinde koşabilirsiniz. Sevdiğinizle aşk dolu, aktivite dolu anlar başlıyor. Çocuğunuz varsa onunla olan iletişiminizde duygusal ve anaç tavırlarla hareket edebilirsiniz.
13 Haziran itibarıyla aile hayatınızda birkaç haftadır aldığınız kararları uygulayacağınız bir döneme gireceksiniz. Emlak işlerinizi şimdi halletmek, yeni adımlarınızı şimdi devreye sokmak size çok şey kazandırabilir.
Bir yandan da 13 Haziran ve sonrasında iş yapmaktan, hizmet etmekten mutlu olacaksınız. Yanınızda çalıştırdığınız veya yanında çalıştığınız insanlarla bağlantılarınızı yapacağınız işler ve organizasyonlarla kuvvetlendireceksiniz. Sağlığınızda kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Sportif faaliyetlerde, sırtınıza, duruşunuza ve omurilik sıkıntılarına dikkat edin.
21 Haziran’dan sonra artık daha fazla, eğlenceli konu ve olaylar içinde kendinizi tanımlamak isteyeceksiniz. Çocuğunuz varsa onunla olan iletişiminiz artacak, aşk hayatınız önem kazanacak. Flörtleriniz, hoşlandığınız insan devreye girmeye başlıyor. Eğer evliyseniz sevdiğiniz insanla beraber yapacağınız organizasyonlar ve planlara daha fazla vaktinizi ayıracaksınız.
26 Haziran’da Mars gerilemeye başlıyor. Mars sizin kadersel alanınızda gerileyecek. Enerjinizi ortaya koymakta zorlanacağınız gibi, yurtdışı işlerinizde, parasal konularda da beklenmedik olaylar oluşabilir. 2 ay boyunca önemli girişimlerden ve adımlardan uzak durun. Arkanızdan dönen olaylar moralinizi bozabilir.
28 Haziran’da oluşacak Dolunay, sosyal çevre aktivitelerinizi, arkadaşlık ilişkilerinizi hareketlendirebilir. Bir organizasyonun, derneğin, sosyal çalışmanın sorumluluklarını üstlenmek durumunda kalabilirsiniz. 29 Haziran sonrasında sağlığınızı gözden geçirmek ve doktor kontrollerinizi tamamlamak, sağlığınızla ilgili konularda yaşadığınız veya yaşayacağınız sorunların üzerine gitmek için destekleneceksiniz.
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