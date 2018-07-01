TİM tarafından, bu yılın haziran ayına ilişkin ihracat verileri açıklandı.

Buna göre, haziranda ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 artarak 12 milyar 602 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Yılın ilk 6 ayında ise ihracat yüzde 7,4 artışla 81,9 milyar dolara çıktı. Son 12 aylık ihracat da yüzde 9,7 artışla 161,5 milyar dolara ulaştı.