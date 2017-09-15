Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamaları şöyle:

"Türkiye İstatistik Kurumu’nun İşgücü İstatistiklerine göre işsizlik oranı bir önceki döneme göre sabit kalarak yüzde 10,2 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran piyasa beklentilerini yanıltmış ve beklentilerden daha düşük bir rakam ortaya çıkmıştır.

Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0,2 puan gerilemiştir. Bu gerileme hükümetimizin istihdam politikalarının etkilerini göstermeye devam ettiğini ve önemli oranda mesafe katettiğini göstermektedir.

Hükümet olarak ekonomiye yönelik aldığımız önlemler ve attığımız adımlar ile işsizlik önümüzdeki dönemlerde azalışını sürdürecektir. İstihdam teşviklerinin etkisiyle önümüzdeki dönemde istihdam oranında artışların gerçekleşmesi ve bununla birlikte mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranlarının düşmeye devam etmesi beklenmektedir. 2017 yılı Temmuz ayı sanayi üretim endeksi verileri ile Ağustos ayı işsizlik sigortası verileri önümüzdeki dönemde işsizlik oranlarında düşüş olacağını teyit etmektedir.

Ekonomik dinamizminin önemli bir göstergesi olan işgücüne katılım oranlarındaki güçlü artış eğilimi sürmektedir. Nitekim, bir önceki yılın aynı dönemine göre işgücüne katılım oranı 1 puan (1 milyon 176 bin kişi) artarak yüzde 53,4’e yükselmiştir. Özellikle kadınlardaki işgücüne katılım oranındaki (1,1 puan) artış hızlı bir şekilde sürmektedir.İşgücüne katılım oranlarındaki güçlü artış ve yüksek oranda ilave istihdamın sağlanması; ekonomik canlılığın, istihdam oluşturma kapasitesinin ve beklentilerin olumlu yönde devam ettiğini göstermektedir.

Sanayi istihdamında bu dönemde pozitif katkının görülmesi büyümenin kompozisyonuna dair de olumlu işaretler vermektedir. Sanayi sektöründe istihdam bir önceki yılın aynı dönemine göre 53 bin kişi artarken, hizmetler sektöründe güçlenen artış eğilimi sürmektedir. Hizmetler sektörü istihdamında (inşaat dâhil) 819 bin kişilik artış kaydedilmiştir.

İlk yarısı geride kalan 2017 yılında gerçekleşen verilerle ekonomimiz beklentilerin üzerinde iyiye gitmektedir. Özellikle yılın ilk yarısında yakalanan yüksek büyüme performansının yılın ikinci yarısında da devam etmesini bekliyoruz. 2017 yılı için hedefimiz olan yüzde 4,4’lük büyüme rakamının oldukça üzerine çıkacağız. Hem işgücü hem de istihdam artışlarıyla birlikte işsizlik oranlarının hedefimize yakınsıyor olması hükümetimizin büyüme ve istihdam politikalarının etkinliğini göstermektedir."

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