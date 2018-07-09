İHA'da yer alan habere göre; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Haziran ayı 'Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları' verisini açıkladı. Buna göre, Haziran ayında en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,40, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,81 oranlarıyla dolarda gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 0,24 oranında yatırımcısına kazandırırken; külçe altın yüzde 0,77, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,85, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 6,11 ve BIST 100 endeksi yüzde 9,21 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise Euro yüzde 0,65 oranında yatırımcısına kazandırırken; külçe altın yüzde 0,36, mevduat faizi yüzde 1,45, DİBS yüzde 5,72 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,84 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Dolar üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,59, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,16 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, BİST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 25,11, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 22,65 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,24, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 11,36 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24,19, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19,79 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ EURO'DA GERÇEKLEŞTİ



Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde euro; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,68, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18,66 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,87, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,31 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.