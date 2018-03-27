Hazırlık maçında Rusya ile Fransa karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan Fransa, ilk dakikalarda Rusya kalesini abluka altına aldı fakat gol için 40 dakika bekledi. Bu dakikanın içinde Mbappe sahneye çıktı ve Fransa'yı 1-0 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirledi. İkinci yarıya da aynı tempoyla başlayan Fransa, 49. dakikada Pogba'nın muhteşem golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Dakikalar 68'i gösterdiğinde ise bir dönem adı Fenerbahçe ile anılan Fedor Smolov, farkı 1'e indiren golü attı. Maçın skorunu belirleyen gol ise 83. dakikada yine Mbappe'den geldi. Fransa, hazırlık maçında karşılaştığı Rusya'yı 3-1 ile geçti. Fenerbahçe forması giyen Roman Neustadter ise 90 dakika sahada kaldı.