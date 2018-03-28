2018 FIFA Dünya Kupası öncesi hazırlık maçları oynandı. Futbol şöleninin yaşandığı gecede Rusya-Fransa, Almanya-Brezilya, İngiltere-İtalya ve İspanya-Arjantin karşı karşıya geldi. Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edemeyen Türkiye A Milli Takımı'da Karadağ ile karşılaştı. Peki, hazırlık maçları kaç kaç bitti? İşte Milli maçlar sonuçları ve özetleri...

RUSYA - FRANSA HAZIRLIK MAÇI SONUCU

Hazırlık maçında Rusya ile Fransa karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan Fransa, ilk dakikalarda Rusya kalesini abluka altına aldı fakat gol için 40 dakika bekledi. Bu dakikanın içinde Mbappe sahneye çıktı ve Fransa'yı 1-0 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirledi. İkinci yarıya da aynı tempoyla başlayan Fransa, 49. dakikada Pogba'nın muhteşem golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Dakikalar 68'i gösterdiğinde ise bir dönem adı Fenerbahçe ile anılan Fedor Smolov, farkı 1'e indiren golü attı. Maçın skorunu belirleyen gol ise 83. dakikada yine Mbappe'den geldi. Fransa, hazırlık maçında karşılaştığı Rusya'yı 3-1 ile geçti. Fenerbahçe forması giyen Roman Neustadter ise 90 dakika sahada kaldı.

ALMANYA - BREZİLYA HAZIRLIK MAÇI SONUCU



Almanya ile Brezilya, Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçında karşı karşıya geldiler.

İlk yarıda tempo zaman zaman yükseldi. Dakikalar 37'yi gösterdiğinde Gabriel Jesus sahneye çıktı ve Brezilya'yı 1-0 öne geçirdi. Bu gol ilk yarının da skorunu belirleyen gol oldu. İkinci yarıda Joachim Löw birçok değişiklik yaptı fakat golü bulamadı. Brezilya, Jesus'un attığı golle deplasmanda karşılaştığı Almanya'yı 1-0 mağlup etti.

Beşiktaşlı Anderson Talisca, maç kadrosunda yer almadı.

İNGİLTERE - İTALYA HAZIRLIK MAÇI SONUCU



İngiltere ile İtalya hazırlık maçında Wembley'de karşı karşıya geldiler.

Maçın 26. dakikasında Jamie Vardy, attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi. Vardy'nin attığı bu gol ilk yarının da skorunu belirleyen gol oldu. İkinci yarıda iki takım da değişiklikler yapıp farklı rotasyonlarla oynadı. İtalya gol için 88. dakikaya kadar bekledi ve bu dakikanın içinde maçın hakemi Deniz Aytekin, Video hakem yardımıyla İtalya lehine bir penaltı kararı verdi.

Penaltıda topun başına Napoli forması giyen Lorenzo Insigne geçti ve maça eşitliği getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu belirledi ve taraflar sahadan 1-1'lik sonuçla ayrıldı.

İSPANYA - ARJANTİN HAZIRLIK MAÇI SONUCU

2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan maçta İspanya, konuk ettiği Arjantin'i 6-1 yendi.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan İspanya, 12. dakikada Diego Costa, 27. dakikada ise Isco'nun golleriyle 2-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Arjantin, 39. dakikada Nicolas Otamendi ile ağları sarstı. İlk yarı İspanya'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda oyunu yeniden kontrolü altına alan İspanya'da maçın yıldızı Isco, 52. ve 74. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı. İspanya, 55. dakikada Thiago Alcantara, 73. dakikada da Iago Aspas'la gol buldu.

Mücadeleden 6-1 galip ayrılan İspanya Milli Takımı, bu sonuçla yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı. Arjantin Milli Takımı'nda sakatlığı bulunan Barcelonalı yıldız Lionel Messi, maçta forma giyemedi.

KARADAĞ - TÜRKİYE

A Milli Takım, Podgorica'da Karadağ ile karşı karşıya geldi... Maça hızlı başlayan Milliler, 11. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın asisti, Cengiz Ünder'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu golün 12 dakika sonrasında bu kez Hakan Calhanoğlu'nun asistini Okay Yokuşlu gole çevirdi ve Podgorica'da farkı 2'ye çıkardık. İlk yarı tam bu skorla bitecekken bu kez rakip Karadağ'da Mirko Ivanic sahneye çıktı ve takımlar soyunma odasına 2-1'lik sonuçla gitti. 87. dakikada Stefan Mugosa maçın sonucunu ilan eden golü kaydetti: 2-2.