HDP, 24 Haziran seçimleri öncesi son mitingini İzmir’de yapacak. Partinin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenecek olan mitinge, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder katılacak. Saat 13.00’te başlayıp, 17.30’da bitirilmesi planlanan mitinge dair parti binasında düzenlenen basın toplantısı ile bilgi veren HDP İzmir İl Eş Başkanı Semra Uzunok, bu son mitingle seçimin propaganda çalışmalarını bitirmiş olacaklarını ve ertesi gün sandığa gideceklerini belirtti. Parti bileşenleri, partiye desteğini açıklayan bütün kurumlar ile birlikte 23 Haziran’da Gündoğdu Meydanı’nda miting yapacaklarını kaydeden Uzunok, “Miting alanını Selahattin Demirtaş üzerine başvuru yaparak aldık. Demirtaş’ın mitingi bu miting. Kendisinin bu mitinge getirilmesi konusunda Adalet Bakanlığı’na başvuru yaptık ama başvurumuz reddedildi. Dünyada ve Türkiye’de ilk kez cezaevinde tutsak edilen bir cumhurbaşkanı adayı miting yapıyor. Bu Türkiye demokrasisi açısından oldukça anlamlı. Umarız, 24 Haziran’dan sonra ülkede demokrasi ve barış mücadelesini kazanırız" diye konuştu.
Seçim sonuçlarının sandığa adil bir şekilde yansımasını istediklerini belirten Uzunok, 25 Haziran’da Türkiye’deki demokrasi ittifaklarının daha özgür siyaset yapacağı, işçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin, ezilenlerin tümünün rahat bir nefes alacağı bir güne başlamayı umut ettiklerini dile getirerek, "Demirtaş mitinge katılamayacak ama onun yerine binlerce Demirtaş olacak. Demirtaş’ın yoldaşları, yurttaşlar olarak onun yerine alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hepimiz birer Demirtaş olarak o gün mitingimizi gerçekleştireceğiz" dedi. Cuma günü de bütün demokrasi örgütleriyle birlikte miting için son çağrıyı yapacaklarını açıklayan Uzunok, şunları söyledi: "Türkiye ve İzmir’de bütün demokrasi güçlerini, yapılacak olan son miting için desteğe ve sesimizi birleştirmeye çağırıyoruz. Destekten öte, HDP’nin önemini bir kez daha alandan vurgulamak istiyoruz."
Miting alanında alınacak güvenlik önlemlerine dair de bilgi veren HDP’li Uzunok, "Yaşanan bazı saldırılar bizi endişelendiriyor ama biz bu mitingin en güvenilir şekilde tamamlanacağını biliyoruz. Çağrımızı da buna göre yaptık. Kendi güvenlik önlemlerimizi de alıyoruz. İzmir’de bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyoruz. İzmir demokrasi kentidir. İzmir Valiliği ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nün de bu konuda hassas davranacağını biliyoruz. Buna inanmak istiyoruz. Son gün bir sorunun yaşanması Türkiye halklarının demokrasi mücadelesini krize sokar, bu krizin yaşanmasını kimse istemez" dedi.
Partilerinin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş’ın ikinci tura çıkmasını istediklerini ve bütün çalışmaları da bunun üzerine yaptıklarını aktaran Uzunok, seçmenlerden destek istedi.
Açıklamasının sonunda bugün Dünya Mülteciler ile Dayanışma Günü olduğunu söyleyen Semra Uzunok, "Ülkemizde de çok sayıda mülteci ile birlikte yaşıyoruz. Kimsenin yerinden ve yurdundan edilmesini istemiyoruz. Savaşların son bulması için çalışan bir partiyiz. Mülteciler ile dayanışma duygularımızı paylaşıyoruz" diye konuştu.
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