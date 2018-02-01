HDP'de eş genel başkanlık için Buldan ve Bilgen isimleri öne çıktı

Cezaevinde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, aday olmayacağını parti yönetimine bildirirken, kongrede TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve Parti sözcüsü Ayhan Bilgen'in adaylıklarına kesin gözüyle bakılıyor. Buldan'ın isminin kesinleştiği, Bilgen'in adaylığına ise, HDP bileşenlerinin de sıcak baktığı öğrenildi.
4 Kasım 2016 tarihinde haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tutuklandığı HDP'de 11 Şubat'ta yapılacak olan 3'üncü Olağan Kongresi için hazırlıklar sürerken, partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK), dün son toplantısını gerçekleştirdi. Yeni parti yönetimini oluşturmak için MYK, Genel Başkan yardımcıları ve örgütlenmeden sorumlu kişilerin oluşturduğu hazırlık komisyonu çalışmalarını yürütürken, partinin yeni eş başkan adayları da artık kesinlik kazanmaya başladı. Edirne Cezaevinde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın aday oymayacağını parti yönetimine bildirmesinin ardından iki ismin ön plana çıktığı belirtildi.
DHA'nın haberine göre, HDP'nin 11 Şubat'ta yapacağı kongrede partinin kadın eş başkan adayının TBMM Başkanvekili olan Pervin Buldan olacağı kesinlik kazandı. Erkek eş başkan adayı olarak ise parti sözcüsü Ayhan Bilgen'in adının öne çıktığı ifade edildi. HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın adının da eş başkanlık için konuşulduğu parti yönetiminde, Bilgen'in adaylığına HDP'nin bileşenleri olan diğer sol parti ve STK'lardan da destek gördüğü öğrenildi.
TUTUKLU VEKİLLER PARTİ YÖNETİMİNDE YER ALYMAYACAK
HDP'nin, daha önce ismi konuşulan bazı kişileri haklarında süren soruşturma ve davalar nedeniyle ileride sıkıntı yaşanmaması için eş başkanlık ve parti yönetiminde yer vermeyeceği kaydedildi. Tutuklu bulunan milletvekilleri ve parti yöneticilerine de yeni yönetimde yer verilmemesi kararlaştırıldı.
Söz konusu mevcut süreci sıkıntı yaşamadan geçirmeye hedefleyen HDP'nin, bölgelerde yaptığı konferanslarda eş başkanlık ismi için Demirtaş'ın adının çıktığı, ancak Demirtaş'ın adaylık konusunda son noktayı koyduğu belirtildi. Parti yönetimi çalışmalarını sürdürürken, kongrede bazı delegelerin eş başkanlık adaylığı için Selahattin Demirtaş'ın adını önerebileceği de belirtildi.
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