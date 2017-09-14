Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ve duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle hakkında 'Zorla getirilme kararı' çıkartılan HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, bu sabah saatlerinde merkez Kayapınar İlçesi'ndeki evinin önünde polisler tarafından gözaltına alındı. DHA'nın haberine göre; Gözaltına alınan Yiğital'in hakkındaki davanın sürdüğü Diyarbakır Adliyesi'ne götürüldü.

Yiğitalp ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.