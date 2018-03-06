HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Kadın cinayetleri artık doğal afetlerin ötesine geçmiştir ve bir şiddet afetine dönüşmüştür." ifadesini kullandı.

Buldan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle toplantıya sadece kadınların katıldığını söyledi.

Kadınlar günü nedeniyle her yıl olduğu gibi bu yıl da çok daha güçlü, coşkulu, kararlı ve cesur bir şekilde alanlarda olacaklarını belirten Buldan, "Bir ülkede kadın özgür, eşit olmadan o ülke özgür olamaz, hiç kimse eşit haklarda yaşayamaz." dedi.

Buldan, 2017 yılında 409 kadının katledildiğini vurgulayarak, "Doğal afette bile bu kadar insan hayatını kaybetmeyebilir. Kadın cinayetleri artık doğal afetlerin ötesine geçmiştir ve bir şiddet afetine dönüşmüştür." diye konuştu.

OHAL ve KHK'lerden en fazla mağdur olanın yine kadınlar olduğunu öne süren Buldan, "KHK'ler ile binlerce kadın iş hayatından ihraç edildi. Ekonomik özgürlüğü elinden alınan kadınlar erkeklere bağlı olarak yaşamaya zorlandılar." dedi.

" HDP AYNI ZAMANDA BİR KADIN PARTİSİDİR"

Kadın düşmanı zihniyete karşı direndikleri için her gün hedef alındıklarını ileri süren Buldan, "HDP aynı zamanda bir kadın partisidir. Bizi engelleyemeyecekler. Biz milyonlarız ve gücümüzü haklılığımızdan alıyoruz. HDP olduğu sürece kadını, kadın kimliğini yok edemeyecekler. Kadınların umudunu ve cesaretini kıramayacaklar." görüşünü savundu.

AA'nın haberine göre; Afrin Harekatı sonrası kadın cinayetlerinin giderek arttığını öne süren Buldan konuşmasını şöyle sürdürdü:

Sadece şubat ayında 48 kadın öldürüldü. Bunun nedeni yaratılan milliyetçi, militarist iklimin sokağa yansımasıdır. 'Ülke güvenliği için Afrin’e girdik' diyorlar ve kendi sınırları içerisinde bir kız çocuğunu, tehdit altındaki bir kadını koruyamıyorlar. Biz şöyle güçlüyüz, böyle kudretliyiz demenin bir faydası ve inandırıcılığı yok. Şimdi de çıkmışlar, 'Biz Afrin'i Afrinlilere teslim edeceğiz' diyorlar. Hangi Afrinliyi oradan çıkarıp hangi Afrinliyi, Afrin'e koyacaksınız. Afrin zaten Afrinlilerindir, çıkın oradan, ne işiniz var sizin Afrin'de.

Afrin'deki halklar, orada barış, huzur içerisinde yaşarken sizin Afrin'e gitmenizin ne anlamı var. Afrin'den Türkiye’ye herhangi bir tehdit olmazken, tek bir taş bile atılmazken, Afrin'de bu kadar insanın ölmesine niye seyirci kalıyorsunuz. Bu savaşlarda yaşamını yitiren her bir insanımızın vebali, o annelerin yüreklerindeki acı, döktükleri gözyaşı sizlere bir gün hesap soracak. İşte bu yüzden özellikle Afrin meselesinde yapılan ve uygulanmaya çalışılan yanlıştan bir an önce geri dönülmesi gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Birleşmiş Milletlerin ateşkes kararına Türkiye'nin acilen uyması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz."

AK Parti ve MHP'nin bir ittifak kurduğunu hatırlatan Buldan, "İttifakın adını, 'milli ittifak, cumhur ittifakı, erkek ittifakı, kadına karşı bir ittifak.' koydular. Biz çıktığımız sokaklarda, meydanlarda yaptığımız konuşmalarda şunu söylüyoruz: Biz de bir ittifak kurduk. Bizim ittifakımız kadın, barış, özgürlük ittifakıdır. Tüm kadın yoldaşlarımı bu ittifakın içerisine davet ediyor, ele ele, omuz omuza mücadele etmeye çağırıyorum." diye konuştu.

Pervin Buldan'ın konuşmasının ardından bazı kadın derneklerinin temsilcileri de birer konuşma yaptı.

Öte yandan grup toplantısında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi.

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