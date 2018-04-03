Buldan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, nükleer santrale karşı olan dernek üyeleriyle Çanakkale'den Ankara'ya yürüyerek gelen üç kadının grup toplantısına katıldığını söyledi.
AA'nın aktardığına göre, Türkiye'nin geleceği ve siyaseti açısından 5 Nisan 2015 tarihinin önemli bir kırılma olduğunu öne süren Buldan, o tarihten bu yana terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'dan herhangi bir haber alınamadığını söyledi. Terör örgütünün elebaşı Öcalan ile yaptıkları son görüşmeyi anlatan Buldan, "Bırakın gözlemci heyetin İmralı adasına gitmesini, ne yazık ki Dolmabahçe Mutabakatı bile hükümet, AKP iktidarı tarafından yok sayıldı, inkar edildi." ifadesini kullandı.
Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesinin, Öcalan'ın durumuna ilişkin raporunun 15 gün önce açıklandığını dile getiren Buldan, raporun açıklanmasının hükümet tarafından iki yıl boyunca bekletildiğini iddia etti.
"BM'Yİ MÜDAHALEYE DAVET EDİYORUZ"
Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Buldan, şöyle konuştu:
" HDP olarak başından beri hep ifade ettik, bugün de aynı şeyleri söylüyoruz; Afrin'e başlatılan bir işgal girişimidir. Afrin'de yaşayan insanlar, orada doğup büyüyenler kendi yaşadıkları toprakları, evleri terk etmek zorunda kalmışlardır. Oradan sürgün edilmişlerdir. İlçede, akşam başlatılan sokağa çıkma yasağıyla birlikte Afrinliler'in evleri talan ediliyor, yağmalanıyor. Bu da ÖSO güçleri tarafından gerçekleştiriliyor.
Orada insanlar ölüyor, evlerini barklarını terk etmek zorunda kalıyor, ancak AKP hükümeti ve MHP yetkilileri, oradan rant elde etmenin, para kazanmanın yollarını aramaya çalışıyor."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok sayıda sanatçı ve sporcunun Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için Suriye sınırına gittiğini anımsatan Buldan, "Sanatçıların durması gereken yer ve nokta barıştır, barış olmalıdır. Hiçbir sanatçı savaştan, insan ölümlerinden yana olmamalıdır. 'Afrin'e gitmeyin Menbiç'e gidin' diyen sanatçılar şunu çok iyi bilsin ki Afrin, Menbiç, Diyarbakır, Şırnak Kürtlerindir." görüşünü savundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyaret sırasında askeri kamuflaj giydiğini hatırlatan Buldan, şöyle devam etti:
"En son askeri kamuflajı kim giymişti biliyor musunuz? Tansu Çiller giymişti. Şu anda Tansu Çiller yok. Tansu Çiller şu anda Amerika'da ve Türkiye siyaset tarihinde adı bile okunmuyor. Çünkü Kürtleri inkar, imha üzerinden yapılan politikalar hiçbir iktidara hiçbir şey kazandırmıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na ifade etmek isteriz ki siz de artık son günlerinizi yaşıyorsunuz. Askeri kamuflaj giyen bir ülkenin iktidarında olan bir partinin geleceği nokta, tarihin çöp sepetidir. Bunu da size hatırlatmak isteriz."
Erken bir seçimin yapılacağını bildiklerini ileri süren Buldan, "Kamuoyuna 'seçimler zamanında yapılacak' deyip kapılar arkasında seçim tarihi bile belirliyorlar. AKP-MHP koalisyonu 2019'a kadar bekleyebilir mi? Hayır bekleyemez. Bu yılın sonbaharında bu ülkeyi bir seçim bekliyor." diye konuştu.
Buldan, seçime hazır olduklarını ve seçimden korkmadıklarını söyledi.
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