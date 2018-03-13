Temelli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Gezi Parkı odaklı olaylarda Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davanın bir türlü sonuçlanmadığını ve faillerin açığa çıkarılmadığını ileri sürdü.

AA'nın aktardığına göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin kuşatmasına son verilmesini isteyen Temelli, Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye'ye ilişkin ateşkes kararının hayata geçirilemediğini belirtti.

İktidardan demokrasi yönünde bir adım atmasını beklemenin hayal olduğunu ve bunu ancak kendilerinin mücadelesi ile başarılacağını öne süren Temelli, "Kürt halkına kalkmış kurt işareti yapıyor. Bu işareti yapan 50 yıldır Osmaniye'den öteye gidemedi. Sen de en fazla Osmaniye'ye kadar gidersin." dedi.

Ekonomik verilere değinen Temelli, "cari açığın inanılmaz boyutlara ulaştığını'' ve sürekli zamların yapıldığını iddia etti. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararını da eleştiren Temelli, bunun yanında ne kadar müteahhit varsa hepsine özel vergi affı çıkarıldığını öne sürdü.

Seçim ittifakına ilişkin kanuna değinen Temelli, şöyle devam etti:

"Referandumda kılıfsız bir şekilde minareyi çalmışlardı, dün gece yangından mal kaçırırcasına 26 maddelik yasayı sabaha kadar çalışarak geçirdiler. Böylece aslında referandumdaki ne kadar hile, şaibe varsa yasalaşmış oldu. Bu yasayla seçime girecek kadar acz içindeler. Hangi koalisyonu kurarlarsa kursunlar, hangi siyasi iradeyi ipotek altına alırlarsa alsınlar bu tür yasalara muhtaç oldukları için acz içindeler, bilin ki bunlar seçimi şimdiden kaybetmişlerdir.

Sürekli ‘erken seçim yapmayacağız’ diye dile getirmelerinden de zaten bu talaşı anlamanız mümkün. İttifak meselesi üzerinden bu şaibeli yasaya meşruiyet kazandırmaya çalışıyorlar. İttifak kavram olarak kötü bir kavram değil. Nasıl ittifak yaptığınız önemli. İttifakın kirlisi de var temizi de var. Nasıl ittifak yaptığınız üzerinden dönüp yasalara, bu ittifak kanunlarına bakmanız önemli. Bugün yapılan bir ittifak kanunu falan değildir. Yapılan, seçmen iradesine ipotek koyan bir şaibeli koalisyondur."

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