Kongrede konuşmaların ardından Eş Genel Başkanlık için başvurular alındı. Divan Eş Başkanı Sırrı Süreyya Önder, delegeler tarafından Buldan ve Temelli'nin Eş Genel Başkan adayı olarak gösterildiğini açıklamıştı.

HDP 3´üncü Olağan Kongresinde delegelerin 823 oyuyla partinin eş genel başkanlığına Pervin Buldan ve Sezai Temelli seçildi.

AA'nın aktardığına göre, Önder, bazı delegelerin Selahattin Demirtaş'ı Eş Genel Başkan adayı olarak önermesine ilişkin başvuruyu, divana verdiklerini söyledi. Bunun üzerine Önder, Demirtaş'ın konuya ilişkin cezaevinden gönderdiği mesajı okudu.

Demirtaş, mesajında, cezaevinde olması nedeniyle salonda bulunamadığını belirterek, kongre esnasında Eş Genel Başkan olması için delegeler tarafından divana başvurusu yapılması halinde, bu öneriyi yapanlara dayanışma duygularından ötürü teşekkürlerini iletti ancak kongrede Eş Genel Başkanlığa adaylık iradesinin olmadığını vurguladı. Demirtaş, "Bunun dışındaki herhangi bir parti organında görev almayı kabul ediyorum." ifadesini kullandı.

Önder, Demirtaş'ın mesajı doğrultusunda konuya ilişkin önergeyi işleme almadıklarını belirterek, "Ebediyen bizim başkanımızdır. Parti Meclisimizin de birinci sıradan üyesidir." dedi.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen'in aday olmasına kesin gözüyle bakılırken HDP içerisinde yer alan sol bileşenler yaptıkları toplantılarda Bilgen'in dini tonlu söylemlerinden rahatsızlık duyduklarını partiye ilettikleri ve Bilgen'in ismini veto ettikleri iddia edilmişti.

Sol bileşenler tarafından komisyona, birçok Alevi derneğinin kurucusu ve aynı zamanda 25. Dönem HDP İstanbul Milletvekili olan Ali Kenanoğlu ile partinin sol bileşenlerinden gelen Saruhan Oluç, Sezai Temelli ve Rıdvan Turan isimleri önerildi.

7 Haziran seçimlerinde HDP'den İstanbul milletvekili seçilen fakat ardından yapılan 1 Kasım genel seçiminde milletvekili seçilemeyen Sezai Temelli, Ekim 2016'da çıkarılan 675 sayılı KHK ile ihraç edilen akademisyenler arasında yer almıştı.

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