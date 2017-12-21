HDP Kadıköy İlçe Eş Başkanı tutuklandı

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir tebligatta bulunmak üzere gittikleri Kadıköy HDP İlçe Başkanlığı'nda, yasa dışı terör örgütünü övücü pankart ve örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının görülmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

AA'nın haberine göre, soruşturma kapsamında HDP Kadıköy İlçe Başkanlığı'na operasyon düzenlendi.

Operasyonda HDP Kadıköy İlçe Eş Başkanı Gül Demir gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Demir, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Demir, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada operasyon kapsamında HDP Kadıköy İlçe Eş Başkanı Ercan Demir'in de arandığı bildirildi.