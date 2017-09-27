HDP'li Ayhan Bilgen hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

DHA'nın haberine göre; HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen ile ilgili tahliyesinden sonra verilen tutuklama kararı yapılan itirazla kaldırıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 6-8 Ekim Kobani olayları öncesinde HDP MYK'sının yaptığı sokağa çıkma çağrısıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan ve 9 Eylül'de tahliye edilen parti sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen hakkında, yapılan itiraz üzerine Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartmıştı.