HDP'li Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesinde gerginlik

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un hayatını kaybeden annesi Hatun Tuğluk'un İncek Mahallesi Mezarlığı'na defnedilmesi sırasında gergin anlar yaşandı.

İHA'nın haberine göre; mahalle sakinleri, Batıkent'teki bir cemevinde yapılan törenin ardından defnedilmek üzere İncek'e getirilen cenazesinin buraya defnedilmemesini istedi. Yaşanan gerginliğin ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olaylar üzerine definden vazgeçen aile fertleri, cenazeyi yeniden Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevine götürdü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Ercan Topaca ve emniyet yetkilileri bölgeye gelerek mahalleliye itidal çağrısında bulundu.