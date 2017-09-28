HDP'li Baydemir: 1 Ekim'deki yasama yılı törenlerine katılmayacağız

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, "Hukuksuzluğun ve adaletsizliğin üstünün örtülmesinin figüranı olmayacağımızı ortaya koymak adına 1 Ekim'deki yasama yılı törenlerine katılmayacağız." dedi.

Baydemir, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, yargının, milletin hür iradesinin yok edilmesinin aracı haline dönüştüğünü iddia etti.

TBMM'deki üçüncü büyük siyasi partinin iradesinin tasfiye edilmek istendiğini savunan Baydemir, HDP'nin 5 Eylül'deki adli yıl açılış törenlerine gitmekten ziyade açılışta Anayasa Mahkemesinin önünde vicdan nöbeti başlattığını belirtti.

"Yasama döneminin başlangıcında HDP bu tiyatronun bir parçası olmayacaktır." ifadesini kullanan Baydemir, şu görüşleri savundu:

"HDP, bütün grubuyla milletin iradesinin şu anda tutulmuş olduğu Edirne Cezaevi'nin kapısında olacaktır. Çünkü şu anda parlementoda irade dediğimiz miletin seçmiş olduğu vekiller, Edirne, Kandıra, Silivri ve Sincan cezaevlerinde. Hukuksuzluğun ve adaletsizliğin üstünün örtülmesinin figüranı olmayacağımızı ortaya koymak adına 1 Ekim'deki yasama yılı törenlerine katılmayacağız."

Baydemir, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, tutuklu olduğu dosyaya dair hala tek bir duruşma gerçekleşmediğine değinerek, "Şu an itibarıyla 72 ayrı duruşma gerçekleştirdi ve tamamı tutuklu olmadığı dosyalara ilişkindir. Hiçbir duruşmada Demirtaş yargı karşısına çıkarılmadı." diye konuştu.

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