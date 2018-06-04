HDP'li Beştaş'ın beraat etti

Adana 21. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına sanık Beştaş katılmadı.

Mahkeme hakimi, Beştaş hakkında Adana 2. ve 8. Asliye Ceza Mahkemelerinde devam eden Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve devletini alenen aşağılama, Türk milletini, Cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılama" suçlarından yürütülen kovuşturmanın mahkeme dosyasıyla hukuki ve fiili irtibat bulunması nedeniyle birleştirildiğini kaydetti.

Beştaş'ın avukatları, daha önceki savunmalarını tekrarladıklarını belirterek Beştaş'ın beraatini istedi.

Beştaş’ın avukatları, daha önceki savunmalarında, müvekkillerinin milletvekili olması nedeniyle yaptığı konuşmaların kürsü dokunulmazlığı kapsamına girdiğini ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişlerdi.

Mahkeme hakimi, HDP’li Beştaş’ın üzerine atılı suçu işleme kastının bulunmadığına kanaat getirerek beraatine karar verdi.

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletini alenen aşağılama, devletin yargı organlarını, devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlarını işlediği gerekçesiyle Adana 2, 8. ve 21. Asliye Ceza mahkemelerinde üç ayrı dava açılmıştı. Beştaş, Adana 8. Asliye Ceza Mahkemesinde 2 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edilmişti. Beştaş'ın dava dosyası mahkumiyet kararının ardından Adana Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmiş, karar dava dosyalarının birleştirilmesi yönünde bozulup yerel mahkemeye iade edilmişti.

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