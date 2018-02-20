HDP'li Çelik'in davası yeniden görülecek

HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik'e verilen 6 yıllık hapis cezası, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. İstinaf Mahkemesi'nce davanın yeniden görülmesine karar verildi.



HDP'li Çelik, 8 Haziran 2015 tarihinde, Muş Belediye Meydanı'nda yaptığı konuşmada, koruculara yönelik "Bu memleketten defolup gideceksiniz. Bize uzattığınız o keleşi size çevirmesini çok iyi biliriz" demişti. DHA'nın haberine göre; Çelik, 19 Nisan 2017'de 'terör örgütünün propagandası yapmak, örgüt üyeliği ve yardım yataklık' suçlarından gözaltına alınıp, cezaevine konuldu.



HDP'li Çelik hakkında Muş 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuklu bulunduğu Sincan Kapalı Kadın Cezaevi´nden 6 Ekim 2017'de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden savunmasını yapan Çelik, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Verilecek kararın kendisini seçen kamuoyunun vicdanına uygun olması gerektiğini düşündüğünü belirten Çelik, "Dosyada deliller, yeterli değil ve hukuki bir yargılamaya yakışmamaktadır. Hiçbir şey için hiçbir zaman geç olmadığını düşünüyorum. Bu coğrafyada nefes alan her canlının birlikte yaşam hakkı olduğuna olan inancımın tam olduğunu belirtmek istiyorum ve bir hukukçu olarak hukuka olan inancımın da tam olduğunu söylemek istiyorum" dedi.



Mahkeme heyeti, Burcu Çelik hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'terör örgütü üyesi olmak' suçlamalarından beraat, 'terör örgütüne üye olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek terör örgütüne yardım ve yataklık etmek' suçundan ise 6 yıl hapis cezası kararı verdi. Heyet, Çelik'in tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.



Sanık avukatı ve cumhuriyet savcısının karara itiraz etmesi üzerine dosya, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi tarafından incelendi ve karar bozuldu. Kararda, "Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; sanığın suçunun sübutu, suç vasfının değerlendirilmesi ve diğer hususların takdiri açısından duruşma açılması gerektiği kanısına ulaşıldığından, 5271 sayılı kanunun 280/1-e maddesi uyarınca davanın yeniden görülmesine ve duruşma hazırlığı işlemlerine başlanmasına oy birliğiyle karar verildi" denildi.

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