HDP'li Burcu Çelik Özkan'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Muş'ta 'terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütünün propagandasını yapmak' ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçlarından Muş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Burcu Çelik Özkan, bugünkü duruşmada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden savunmasını yaptı.

İHA'nın haberine göre; Duruşmada sanık avukatları suçlamaları kabul etmeyerek Özkan'ın tahliyesini talep ederken, mahkeme heyeti ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.