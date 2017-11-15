HDP'li Gülser Yıldırım hakkında tahliye kararı

Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Yıldırım, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı.

Mahkeme başkanı, Yıldırım hakkında iddianamede yer alan "silahlı terör örgütünü kurma ve yönetmek" suçlamasıyla açılan davanın ayrıldığını anımsattı.

AA'nın aktardığına göre; Cumhuriyet savcısı, mütalaasında Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamı yönünde görüşünü bildirdi.

Yıldırım, Kürtçe yaptığı savunmasında, SEGBİS ile katılmasının sağlıklı olmadığını, mahkemede hazır bulunarak savunma yapmak istediğini talep etti. Sanık avukatları ise müvekkilinin suçsuz olduğunu ifade ederek, tahliyesini istedi.

TAHLİYE KARARI



Tahliye talebini değerlendiren mahkeme, Yıldırım'ın üzerine atılı "suç işlemeye tahrik" suçlamasıyla öngörülen hapis cezasının süresini dikkate alarak tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi. Sanık Yıldırım'ın diğer 3 suçlamadan tutukluluk hali sürüyor.

Duruşmayı, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez ve Yıldırım'ın ailesi de izledi.