HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım hakkında, Şırnak'ta ölü olarak ele geçirilen 'Delal Amed' kod adlı PKK'lı terörist Hülya Eroğlu'nun, 19 Kasım 2017 tarihinde, Diyarbakır'da yapılan taziyesine katıldığı gerekçesiyle 'terör örgütü propagandası yapmak' iddiasıyla yeni bir fezleke hazırlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Yıldırım'ın dokunulmazlığının kaldırılmasının talep edildiği fezleke, TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
İçişleri Bakanlığı'nca yapılan suç duyurusu üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderilen fezlekede, HDP'li Nadir Yıldırım hakkında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan soruşturma yapılabilmesi için, yasama dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi. Fezlekede, 14 Kasım 2017 tarihinde, Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesindeki operasyonda ölü olarak ele geçirilen bölücü terör örgütü mensubu 'Delal Amed' kod adlı Hülya Eroğlu'nun cenazesinin 18 Kasım günü Diyarbakır'da defnedildiği, 19 Kasım'dan itibaren 3 gün boyunda taziye ziyaretlerinin gerçekleştiği, Nadir Yıldırım'ın da aynı gün taziye ziyaretine katıldığı ifade edildi.
DHA'nın aktardığına göre; Şikayet edilen 26'ncı dönem Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, bölücü terör örgütü mensubu Hülya Eroğlu'nun cenazesine katılmasına ilişkin açıklamaların yapıldığı fezlekede, terör örgütü üyesi şahsın cenazesine katılım ile terör örgütünün ulusal ve uluslararası kamuoyuna masum ve iyi gibi lanse edildiği, dolayısıyla terör örgütünün bu yolla övüldüğü, yaptıklarının teşvik edildiği, eylemlerinin meşru gösterilmeye çalışıldığı, terör örgütünün yanında yer alındığı, bu yolla terör propagandasının yapıldığı kaydedildi. Meydana gelen olayda 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçunun işlediğini gösterir yeterli delilin mevcut olduğu belirtilen fezlekede, Nadir Yıldırım'ın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluştuğu kaydedildi.
Nadir Yıldırım'ın 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçunu işlediğine dair, şikayet edilenin üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluştuğu ifade edilen fezlekede, "Bu nedenle adı geçen milletvekili hakkında Anayasanın 83'üncü maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır. Halen Türkiye Büyük Millet Meclisi 26'ncı dönem milletvekili Nadir Yıldırım'ın eylemlerine uyan 3713 sayılı kanunun 7/2 maddesi ve TCK'nun 53/1 maddeleri gereğince hakkında takibat yapılabilmesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83/2 maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, adı geçen milletvekili hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararına bağlı olduğu anlaşıldığından; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirlerine tevdi olunmak üzere fezleke ve eki soruşturma evrakı ilişikte sunulmuştur"denildi.
YILDIRIM HAKKINDA YAKALAMA KARARI VAR
TBMM'nin dokunulmazlığını kaldırması halinde HDP'li Nadir Yıldırım hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle soruşturma başlatılıp, dava açılabilecek. KCK ana davasında da yargılanan Nadir Yıldırım hakkında, geçen Şubat ayında yakalama kararı çıkarılmıştı.
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