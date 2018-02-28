Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan çarptırıldığı 10 yıl hapis cezası onandı.
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince, 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Irmak'ın avukatları, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine başvurarak, söz konusu kararın bozularak yargılamanın yeniden yapılmasını ve Irmak'ın tahliyesini talep etti.
İtirazı değerlendiren Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince, sanık avukatlarının müvekkilinin savunma hakkının kısıtlandığı yönündeki usule ilişkin iddialarına mahkemece yapılan gerekçe ve değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, sanık avukatlarının usule ilişkin iddialarında haklı olmadıkları vurgulandı.
AA'nın haberine göre; siyasi partilere üye olmak ve siyasi parti faaliyetinde bulunma özgürlüğünün başka özgürlükler gibi terör örgütlerince kullanılmak istenilebildiğinin açık olduğu belirtilen kararda, şunlara yer verildi:
"27 Aralık 2015'te Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Selma Irmak'ın sözde 'özyönetim' ilanına ilişkin 14 maddeyi Kürtçe olarak okuduğu anlaşılmıştır. Silahlı terör örgütü PKK/KCK ile paralel açıklamalarda bulunan sanığın eylemlerinin ifade özgürlüğü ya da siyasi parti faaliyetleri olarak değerlendirilmesine olanak bulunmamaktadır."
"USULE VE ESAS İLİŞKİN HUKUKA AYKIRILIK BULUNAMAMIŞTIR"
Kararda, Irmak'a verilen 10 yıl hapis cezasındaki mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı aktarıldı.
Delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin bulunmadığına yer verilen kararda, şu değerlendirmede bulunuldu:
"İspat bakımından değerlendirme yerindedir. Sanığın eylemlerinin doğru nitelendirildiği, sanık hakkında takdir edilen ceza miktarının yerinde olduğu ve kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu, cezaların kanuni bağlamda uygulandığı ve istinaf başvurusunda bulunan sanık müdafilerinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla CMK'nin 280/1-a maddesi gereğince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir."
Sanık avukatlarının Irmak'ın tahliyesine ilişkin taleplerinin de değerlendirildiği kararda, mahkemenin tutukluluğun devamına ilişkin gerekçesi, sanığa verilen ceza miktarı ve tutuklulukta geçirdiği sürenin dikkate alınarak tahliye taleplerinin CMK'nin 104/3 maddesi gereğince reddine karar verildiği belirtildi.
VERİLEN CEZA
3 Kasım 2017'de görülen karar duruşmasında mahkeme, Irmak'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan da 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.
Ayrıca mahkeme, Irmak'ın "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek, bunların hareketlerine katılmak" ile "suç ve suçluyu övmek" suçlarından ise beraatini kararlaştırmıştı.
Milletvekili Selma Irmak'ın dosyası, güvenlik gerekçesiyle Hakkari'den Diyarbakır'a gönderilmişti.
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