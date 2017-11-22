HDP'li vekil Lice'de etkisiz hale getirilen teröristin cenazesine katıldı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinin Dibek köyü kırsalında güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen terörist Metin Kaplan'ın cenazesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

AA'nın haberine göre; Teröristin cenazesi Batman'ın İkiztepe Köyü Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın yanı sıra HDP ve DBP'li yöneticiler de katıldı.