HDP'nin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verdiği milletvekili aday listesi açıklandı. HDP'de 24 Haziran'daki seçim için mevcut 48 milletvekilinden 25'i aday gösterilmezken, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın iki avukatı ile yeğeni Ömer Öcalan'a aday listesinde yer verildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.

Listede, farklı inanç ve etnik grupların yanı sıra sol, sosyalist hareketlerin temsilcileri, KHK'ler ile ihraç edilen akademisyenler, gazeteciler ve sanatçılar yer aldı.

HDP Eş Genel Başkanlarından Pervin Buldan İstanbul'dan, Sezai Temelli ise Van'dan aday gösterildi. HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen Kars'tan, HDP Grup Başkanvekilleri Filiz Kerestecioğlu Ankara'dan, Meral Danış Beştaş ise Siirt'ten aday oldu.

- Listeye giremeyen milletvekilleri

HDP'nin aday listesinde önemli değişikliklere gidilirken, milletvekillerinin önemli bir çoğunluğu yeniden aday gösterilmedi. HDP milletvekillerinden Sırrı Süreyya Önder, Ertuğrul Kürkçü, Mehmet Ali Aslan, Dilek Öcalan, Müslüm Doğan, Behçet Yıldırım, Mizgin Irgat, Çağlar Demirel, Ziya Pir, Sibel Yiğitalp, Nihat Akdoğan, Abdullah Zeydan, Celal Doğan, Ali Atalan, Erol Dora, Gülser Yıldırım, Dengir Mir Mehmet Fırat, Burcu Özkan, Kadri Yıldırım, Aycan İrmez, Adem Geveri, Nadir Yıldırım, Saadet Becerekli listede yer almadı.

Selahattin Demirtaş, cumhurbaşkanı adayı olduğu için listede yer almadı.

- Öcalan'ın avukatları ve yeğeni aday oldu

HDP'nin listesinde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları da yer aldı. Öcalan'ın avukatlarından Ebru Günay Mardin'den, Cengiz Çiçek ise Van'dan aday gösterildi. Tunceli'den aday gösterilen Meral Hanbayat'ta bir dönem Öcalan'ın avukatlığını yapmıştı.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, kesinleşmiş cezasından dolayı yeniden aday gösterilmezken, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın bir başka yeğeni aday olarak gösterildi. Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan'ın oğlu Ömer Öcalan, Şanlıurfa'dan aday oldu.

- Alevi, Ermeni, Süryani adaylar

Ermeni kimliğiyle bilinen Garo Paylan İstanbul yerine Diyarbakır'dan aday gösterilirken, Alevi kurum ve derneklerinde yöneticilik yapan birçok isim de listeye eklendi. Alevi kimliğiyle bilinen Turgut Öker ve Ali Kenanoğlu İstanbul’dan, Kemal Bülbül ise Antalya'dan aday gösterildi. Avrupa Süryaniler Birliği (ESU) Türkiye Sorumlusu Sabro Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tuma Çelik de Mardin'den aday yapıldı. Feleknaz Uca ise Batman'dan aday oldu.

HDP listesinde yer alan gazetecilerden Ahmet Şık da İstanbul 2. bölgeden aday gösterildi.

- Sol ağırlıklı adaylar

Listede özellikle batı illeri ve büyükşehirlerde sol hareketlerden gelen adaylar dikkati çekti.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) kurucu üyelerinden Barış Atay Hatay'dan, eski Sosyalist Demokrasi Partisi Genel Başkanı Rıdvan Turan Mersin'den, Devrimci Parti Genel Başkanı Musa Piroğlu, Sosyalist Meclisler Federasyonu'ndan Dilşat Canbaz, Erkan Baş, eski Halkevleri Genel Başkanı Oya Ersoy İstanbul'dan, ESP Eş Genel Başkan Yardımcısı Murat Çepni İzmir'den, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Adana'dan aday gösterildi.

- KHK ile ihraç edilenler listede

HDP'nin eski eş genel başkanı Serpil Kemalbay ise İzmir'den aday gösterildi. Yüksel Caddesi'nde katıldığı yasa dışı eylemlerle adını duyuran Veli Saçılık Ankara'dan aday gösterilirken, sanatçı Ferhat Tunç ise Aydın'dan listeye girdi. KHK'ler ile ihraç edilen akademisyenlerden Ömer Faruk Gergerlioğlu Kocaeli'den, ekonomist Erol Katırcıoğlu ise İstanbul'dan aday yapıldı.

Öte yandan, bazı milletvekilleri de seçim bölgeleri yerine batıda yer alan illerde ilk sıraya çekildi. HDP Van Milletvekili Lezgin Botan Manisa birinci sıradan, Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman ise Bursa 2. bölgeden seçime girecek.

İşte il il HDP milletvekili adayları:

ADANA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-TULAY HATIMOĞULLARI

2-KEMAL PEKÖZ

3-SEVER UZUN

4 BARIŞ KARABIYIK

5-SONGÜL AYDIN

6-ZEYNEL KETE

7-BERİTAN ÖNEN

8-AHMET KILIÇ

9-ROZERİN TOSUN

10-İBRAHİM YAKUT

11-TÜRKAN BAKIR

12-CEMİL ÖZEN

13-ZOZAN EFETÜRK

14-ÖMER ULUÇAY

15-DENİZ VAROL



ADIYAMAN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-HASAN BASRİ YORULMAZ

2-HAYRİYE KORKMAZ

3-MAHMUT ÖZDEMİR

4-BİRSEN TUNÇ

5-MEHMET SELİM ÖZBEK

AFYONKARAHİSAR HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-NEVİN AYTEKİN

2-MEMET ŞERİF ÇELİK

3-BELMA KORAY

4-MEHMET EMİN GERZ

5-GÜLSEREN KARATAŞ

6-İSMAİL YILMAZ



AĞRI HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-BEDRAN ÖZTÜRK

2-DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR

3-DALHA KAYA

4-KEZİBAN DUMLU



AMASYA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-HAMZA YILMAZ

2-MİTHAT ÇELİK

3-CEMAL KİRLİ



ANKARA 1. BÖLGE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR

2-EŞREF KİRAZ

3-EMİNE KAYA

4-İSHAK KOCABIYIK

5-DÖNDÜ CEREN ŞİMŞEK

6-GAZİ OTİ

7-CENNET AVCI

8-CEYHUN AKIN

9-DİLEK ER TÜRK

10-ERDEM ÖRT

11-EBRU DEMİR

12-REMZİYE GÜÇLÜ

13-ERDAL ATAŞ

ANKARA 2. BÖLGE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 NURAY TÜRKMEN CANLI

2 İSTEK USALP

3 VAHİDE İLGÜN

4 HAYDAR ARSLAN

5 İPEK GÜR

6 NURHAYAT EMİRE

7 MUSTAFA DEMİR

8 NİLGÜN YILMAZ

9 ROJAN MAMO

10 BAHYETTİN BATUR

11 ÖMER ÇELİK

ANKARA 3. BÖLGE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-VELİ SAÇILIK

2 NAZIM KARAKURT

3 ŞEHRİBAN LEYLA ÇETİNBAŞ

4 HAYDAR ÜSTÜNDAĞ

5 HÜLYA FIRAT

6 MEHMET ZARİF KESİCİLER

7 FATMA KOÇYİĞİT ÖNER

8 İSMET YALÇINKAYA

9 TÜLYA SÖNMEZ AYTEKİN

10 FATMA KIZILÖZ

11 İLYAS KURT

12 YİĞİT ÖZTÜRK



ANTALYA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-KEMAL BÜLBÜL

2-DENİZ YILDIRIM

3 ERDAL GİLGİL

4 HADİ CİN

5 NİGAR DURU

6 İHSAN NERGİZ

7 FİLİZ ASLAN

8 VEYSEL AKBOĞA

9 MERAL GEYLANİ

10 HAKKI BULUT

11 HÜLYA HASBAY

12 ORHAN GÜMÜŞ

13 HÜLYA BAYAR

14 SALİH VAROL

15 GÜLSÜM GÜZEL

16 BERİVAN TEMEL

ARTVİN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-RECEP DEMİRCİ

2 EMİN EKİNCİ



AYDIN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 FERHAT TUNÇ

2 AYFER DEMİREL

3 DOĞAN AÇIĞ

4 ÖZLEM TUNÇ

5 MEHMET CELAL GÜMÜŞ

6 SEMRA BAŞARAN

7 ŞAHİN KOÇ

8 BAHAEDDİN YAĞARCIK

BALIKESİR HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 NESİBE YÖYLER

2 ŞAHİN ÇOBAN

3 YURDANUR GÜVEN

4 HÜSEYİN GEVHER

5 FADİME KAM TEMEL

6 HALİL ERSAN BEKÇİ

7 ZEHRA BABA

8 YAHYA ANIK

9 KENAN YAĞIZ



BİLECİK HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 FEHMİ KORKMAZ

2 MUAZZEZ PARILTI



BİNGÖL HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-ERDAL AYDEMİR

2-NİHAT AKSOY

3-GÜLİSTAN AZAK



BİTLİS HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-MAHMUT CELADET GAYDALI

2-ZAHİT MUTLU

3-SEVDA TABAK YAMAÇ



BOLU HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-KENAN BALTA

2 GÖNÜL GÖLBAŞ SEVDİNOĞLU

3 RUMET SERHAT



BURDUR HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-BEKİR ÇİÇEK

2 TANER TAŞ

3 İSMAİL GELTURAN



BURSA 1. BÖLGE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 YÜKSEL AKGÜN

2 AYGÜL SAKLI

3 MUSTAFA YAĞCI

4 AYNUR YILMAZ

5 SAFFET PEHLİVAN

6 RAİFE GÜVEN

7 AHMET OKUMUŞ

8 MEHMET SAİT YÜKSEL

9 CEMAL HAZAR

10 ZEKİ SOYUŞEN

BURSA 2. BÖLGE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 MEHMET EMİN ADIYAMAN

2 METİN KILIÇ

3 ELİF ÇUBUKÇUGİL

4 CAHİT KIRKAZAK

5 İPEK AKMAN

6 NÜFER OCAKLI

7 CEMİLE ÖSÜN

8 MEHMET NEDİM KORKMAZ

9 KEMAL DOĞAN

10 SAMET KARGALI

ÇANAKKALE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1 BÜLENT KÖREĞİ

2 ADİLE YALÇIN

3 MUSTAFA BİLGİÇ

4 ZÜBEYİR ÖZKAYA



ÇANKIRI HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-NAZLI ÇOBAN

2- HÜSEYİN YEKTA ERPOLAT



ÇORUM HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1 BEKTAŞ İLHAN EKE

2 HASAN SATILMIŞ

3 HASAN ÇELİK

4 ERDOĞAN SERİN



DENİZLİ HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 ŞERİFE YILDIRIM

2 NEBİ EBCİ

3 AYŞE LEVZAN SÜZÜK

4 CEVAT BARİN

5 AYŞE ÖZAY

6 MUSA AYDIN

7 PERİHAN ÜGE

8 BİRHAT DEMİR

DİYARBAKIR HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-ADNAN SELÇUK MIZRAKLI

2-SALİHE AYDENİZ

3-İMAM TAŞÇIER

4-REMZİYE TOSUN

5-HİŞYAR ÖZSOY

6-SEMRA GÜZEL

7-GARO PAYLAN

8-DERSİM DAĞ

9-MUSA FARİSOĞULLARI

10-ABDURRAHİM DURMUŞ

11-MEHMET TEMİZYÜZ

12-FERDA FAHRİOĞLU AKIN



EDİRNE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 MURAT AMİL

2 HANIM GÜZEL

3 SERDAL ZIMBA

4 HASAN ATİK



ELAZIĞ HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 CEVDET KONAK

2 SELMA METİN

3 NEVZAT BERİTANLI

4 YAPRAK FİLİZ

5 KUTBETTİN AKAN

ERZİNCAN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-PINAR AYTEKİN ÖZGÜÇ

2 İBRAHİM BOZKURT



ERZURUM HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1 MEHMET KASIM FIRAT

2 ZELİHA DÜNDAR

3 FARUK ÇİNAR

4 SAFET POLAT

5 CÜNEYT LALOĞLU

6 BARIŞ KEMALOĞLU



ESKİŞEHİR HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 HÜSEYİN DEMİR

2 NURTEN ÖZER ULUÇELEBİ

3 KEREM KESKİN

4 İLKAY ABAY

5 HÜSEYİN ÖZERDOĞAN

6 GÜNAY UYAR

7 VEDAT ASLAN

GAZİANTEP HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1 MAHMUT TOĞRUL

2 BEDRİYE YORGUN

3 MEHMET KARAYILAN

4 ATİYE OKAY

5 OSMAN DEMİRCİ

6 GÜLER ERAT

7 KEMAL AKBULUT

8 UMUT BARAN

9 MUSA AYDIN

10 FATMA LEBE

11 SELMAN TUTUMLU

12 BİRGÜL YILDIRIM

13 AGİT ERKAN

14 ŞAHAP YILDIRIM



GİRESUN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 HALİL KARAVELİOĞLU

2 ALİCAN ÇAKIR

3 NURİYE PERVİN BAŞER

4 ŞENEL ÖZTÜRK



GÜMÜŞHANE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-SEYİT KARTAL

2 YILMAZ TAŞ



HAKKARİ HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-LEYLA GÜVEN

2-SAİT DERE

3-ÖZGÜR ZEYDANOĞLU



HATAY HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1 BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU

2 HÜLYA KAVUK

3 KEREM NALBANT

4 FATMA ÖZDEMİR

5 SERVET KAVUKOĞLU

6 KADRİYE TURHAN

7 YILMAZ BAYRAM

8 GÜLÜZAR IŞIK ÇAY

9 MİTHAT MİRİOĞLU

10 NAİM ÖZBEK

11 PARAŞİN GÜMÜŞ

ISPARTA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1 MEVLÜT SABUNCU

2 CELAL ÇİÇEK

3 AYŞEGÜL KORKUTAN

4 EBUBEKİR GÖNAN



MERSİN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 FATMA KURTULAN

2 RIDVAN TURAN

3 ATİLLA GÜNEY

4 FATMAGÜL DEMİRTAĞ

5 MEHMET ŞİRİN KAYA

6 EYLEM GENÇER

7 MEHMET ALIŞ

8 ELİF ASLAN

9 HÜSEYİN GÜR

10 ŞERİF DURMAZ

11 FİLİZ YILMAZ

12 İBRAHİM UZEN

13 REŞAT AŞAN

İSTANBUL 1. BÖLGE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 PERVİN BULDAN

2 MUSA PİROĞLU

3 ERKAN BAŞ

4 EROL KATIRCIOĞLU

5 SEMA UÇAR

6 ATİLA ÖZDOĞAN

7 SULTAN KARASU

8 TUNCAY GÖKÇE

9 AYLİN HACALOĞLU

10 EMRE SARIGÜL

11 ERTAN HAMİTOĞLU

12 ŞEHRİBAN ALKIŞ

13 İSHAK KARAKAŞ

14 YAŞAR MERAL ÇAKICI

15 RECEP YILMAZ

16 NURULLAH İŞLEK

17 CANSU İREM KALENDER

18 KUVVET İHSAN LORDOĞLU

19 ENGİN ARAS

20 MİHRİBAN DENİZ NAR

21 SERVET GÜNGÖRDÜ

22 IRMAK DUMLUPINAR

23 EYLEM SARUCA

24 MURAT GÜLENER

25 TÜLAY AYDIN

26 VEYSİ YAKLAV

27 GÜNAY KARAOĞLAN

28 ALYA AKKUŞ

29 İLHAN ÇELİK

30 MELEKFER BORAK TURGUT

31 MEHMET KARASLAN

32 KEMAL İŞLER

33 DÜRDANE BULGAN

34 EMİNE KARAASLAN ATEŞ

35 SABRİ AHI

İSTANBUL 2. BÖLGE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1 AHMET ŞIK

2 OYA ERSOY

3 HÜDA KAYA

4 MUSTAFA AVCİ

5 TÜLAY KORKUTAN

6 ALİRIZA BİLGİLİ

7 AYŞE BERKTAY

8 GÜLSÜM AĞAOĞLU

9 GÜRŞENAY DALVEREN

10 HASAN ÖZGÜNEŞ

11 MEHMET GÜLER

12 LUDMİLLA BÜYÜM

13 HACER ELÇİN

14 FENER GÜNANA

15 CELAL ALPHAN

16 MUSA KILIÇ

17 ŞADİ ÖZDEMİR

18 TÜRKAN BİNGÖL

19 SERVET GÜZEL

20 IŞIL HACIARİFKAPTANOĞLU KARABABA

21 MEHMET TAYYİP ARSLAN

22 OZAN ÖZGENLER

23 DİLBER ASLAN

24 MUSA DEĞİRMENCİ

25 DÜRDANE NİLSU YÜRÜR

26 ADNAN BULUT

27 MAŞALLAH KÖYSÜ

28 ROHANİ ÇİÇEKLİDAL



İSTANBUL 3. BÖLGE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1 TURGUT ÖKER

2 DİLŞAT CANBAZ KAYA

3 HAKKI SARUHAN OLUÇ

4 ALİ KENANOĞLU

5 ZÜLEYHA GÜLÜM

6 ABDULHAKİM DAŞ

7 ELİF BULUT

8 CELALETTİN CAN

9 CANŞAH ÇELİK

10 FEVZİ GERÇEK

11 GÜLSEREN KAYA

12 EKREM BARAN

13 AYŞE KARADAĞ

14 MEHMET DALKIRAN

15 MUAZZEZ TÖRE

16 AYTEKİN AKDEMİR

17 PINAR GEZİK

18 KAZIM ŞAROĞLU

19 BELÇİM OKTAN

20 HÜSNÜ TAŞ

21 SONGÜL BÜYÜKPINAR

22 SÜLEYMAN ÖZKAN

23 GÜLFİRAZ SAĞLIK

24 MEHMET PEKER

25 DİLEK ULAŞ

26 ENVER DURSUN

27 ASLI YAĞCI

28 RIDVAN ÖZTÜRK

29 LAİKA TAKA

30 MESUT ALDAGÜL

31 ROJDA TAŞDEMİR

32 SERKAN YILMAZ

33 BÜSRA BERNA TOPRAK

34 YUSUF YALVAÇ

35 ZERRİN OĞLAĞU





İZMİR 1.BÖLGE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1 SERPİL KEMALBAY PEKGÖZEGÜ

2 NURETTİN TURĞAY

3 YALÇIN YANIK

4 RAHİME TURAN

5 HÜSEYİN ÇAĞLAR

6 MERVAN SINCAR

7 CEYHAN AKAY

8 HALİME AKDAĞ

9 FERZENDE DENİZ

10 ELFESYE NAS

11 TAMER AYDIN

12 SELMAN YILDIRIM

13 KAMURAN AKKUŞ

14 HAYRİ ETYEMEZ



İZMİR 2. BÖLGE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1 MURAT ÇEPNİ

2 İDİL UĞURLU

3 AYŞE YILMAZ

4 MEHMET AKER

5 CEMİLE AYDIN

6 SÜLEYMAN GÜNDÜZ

7 GÖNÜL AYGÜN

8 ORHAN AYHAN

9 DERKAY TAN

10 MAHSUN KORKMAZ

11 BEHİYE ERTAŞ

12 EKREM CAN ALAYGUT

13 ABDULLAH AKDENİZ

14 EDİP KAYA



KARS HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-AYHAN BİLGEN

2-ARZU MUCO

3-BİŞAR ABDİ ALİNAK



KASTAMONU HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-HÜSEYİN GÖKOĞLU

2 İSMAİL ÇAVĞA

3 AZAT AVCI



KAYSERİ HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 KADRİ ERENER

2 EYLEM CENGİZ

3 KENAN MARAŞLI

4 MUSTAFA ÖÇAL

5 NİYAZİ YALÇINKAYA

6 NURAN ERGEN KILIÇ

7 ZENUN ORTA

8 ZİLAN YILMAZ

9 SUAT DEMİR

10 FEVZİ POLAT



KIRKLARELİ HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1 FARUK ÖZDEL

2 DİREN CEVAHİR ŞEN

3 YAKUP ASLAN



KIRŞEHİR HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-GÖKHAN AKIN

2-HELİZ ABI



KOCAELİ HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1 ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU

2 FATMA YILDIRIM

3 KUREYŞ BİLGİÇ

4 YASEMİN ÜÇER

5 ALİ DURSUN BUĞDACI

6 MERYEM DEMİR

7 ALAATTİN ENÜL

8 FERHAT DEMİRELLİ

9 MURAT OZAN

10 DAMLA BAĞCİ

11 NECATİ ALTINTOPRAK

12 SEVİCAN YAŞAR

13 KADİR YILDIRIMER



KONYA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1 BÜLENT KILIÇ

2 BERNA ÇELİK

3 EYLÜL YAYLACI

4 GIYASETTİN ALMAZ

5 JİYAN HURİ YALÇIN

6 RAMAZAN OT

7 BAHAR EKİNCİ

8 ORHAN KARACA

9 OSMAN KARAMAN

10 HANİFİ KARACA

11 ABDURRAHMAN ARSLAN

12 MEHMET YÖNET

13 HASAN GEBEŞOĞLU

14 MEHMET SAİT KOYUNCU

15 CAHİT BABAHAN



KÜTAHYA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 ABDURAHMAN ADIYAMAN

2 HARUN GÜNDÜZ

3 SAVAŞ BABUR

4 GÖKHAN ALKAN

5 ŞEHMUS ÇELİK

MALATYA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-MEHMET TUNCEL

2-JİYAN TAŞ

3-KEMAL GEDİK

4-FATMA ALATAŞ

5-HÜSEYİN KILINÇ

6-SİNAN ÖZTÜRK



MANİSA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-LEZGİN BOTAN

2-BİRGÜL SAĞSÖZ

3-ADNAN MANKAN

4-HASRET ASLAN

5-CEVDET YILDIZ

6-BAYRAM SÖNMEZ

7-ABİDDİN PADAK

8-NİHAT YILDIRIM

9-İHSAN ÇAÇA

10-VEYSİ DURGUT



KAHRAMANMARAŞ HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-HÜSEYİN BAKIR

2-MERYEM YILDIZ

3-RAUF TEPE

4-SEVGİ BORAK

5-ŞAHİN ŞANCİ

6-TÜLAY KILINÇ DENİZ

7-İNANÇ YILDIZ

8-RECEP KAYA



MARDİN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-MİTHAT SANCAR

2-PERO DUNDAR

3-TUMA ÇELİK

4-EBRÜ GÜNAY

5-GÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN

6-DİLAVER İNAL



MUĞLA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-SULTAN ÖZCAN

2-HÜSRAN BELGİN KOÇ

3-YILMAZ YÜKSEL

4-EBRU DEMİR

5-KEMAL KOÇ

6-SEBAHAT FIRAT

7-ABDULLAH İPEKLİ



MUŞ HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT

2-MENSUR IŞIK

3-ŞEVİN COŞKUN

4-ADNAN TOPÇU



NEVŞEHİR HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-İRFAN TURAN

2-BEDRETTİN ESER

3-KEVSER YALÇIN



NİĞDE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-MEHMET SALİH İTAH

2-İBRAHİM AVŞAR

3-ÜMRAN BATURAY



ORDU HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-MESUT BİLGİ

2-BAYRAM KUŞMAN

3-RUKEN KAYAALP

4-ŞEVDER YANDI

5-ÇETİN KAPLAN

6-TAHSİN TİMUR



RİZE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-NECMETTİN DURMUŞ

2-KÖNA HAZAR ÖZSOY

3-SEVGİ EVREN KÖROĞLU



SAKARYA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-ÇİÇEK ARIÇ

2-HİVİDAR TANGÜNER

3-HÜSEYİN KAYA

4-GAYE ÇALIŞKAN

5-KEMAL AKTAŞ

6-DERYA BİNGÖL

7-HAYDAR EROL



SAMSUN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-MEDİHA OYA YAĞCI

2-CELAL KOCABIYIK

3-EFRAİM VAYİÇ

4-ALİ DURSUN KURT

5-FİKRİ YOLAYDIN

6-KUBİLAY ÖZTÜRK

7-CEMİL AKSU

8-SEVDA ÖZBEK YAKUT

9YUSUF KIR



SİİRT HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-MERAL DANIŞ BEŞTAŞ

2-SIDIK TAŞ



SİNOP HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-AYŞE GÜL KAFKAS

2-SEFA ÖZTÜRK



SİVAS HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-SALİM KAPLAN

2-FERAY MERTOĞLU

3-HÜSEYİN ERİŞ

4-GURBET DEMİRHAN

5-ERHAN GÖVERCİN

6-HALİME TUNÇ

7-TEKİN ÇATALKAYA



TOKAT HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-ERDAL BEKTAŞ

2-RANA RENDE

3-NAMET ERTOĞAN

4-MUHAMMET VEYSEL YILDIZ

5-SERVET YÜKSEL



TRABZON HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-HÜSEYİN TAKA

2-AHMET HAZAR DİLAVER

3-KADER UZUN MADENKUYU

4-NURETTİN KARADENİZ

5-GÜVEN ATABAY

6-DURSUN ALİ KURT



TUNCELİ HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-ALİCAN ÖNLÜ

2-MERAL HANBAYAT YEŞİL



ŞANLIURFA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-NİMETULLAH ERDOĞMUŞ

2-AYŞE SÜRÜCÜ

3-NUSRETTİN MAÇİN

4-ÖMER ÖCALAN

5-ALİYE KIZILDAMAR

6-İSMAİL KAPLAN

7-ROZA YAZMACI

8-YUSUF YETİM

9-SONGÜL ARPA

10-ORHAN ÖZKAN

11-ELİF ROJDA TALAR

12-CELALEDİN ERKMEN

13-MERAL BALTER

14-BİŞAR TÜYSÜZ



UŞAK HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-SÜLEYMAN SÖZKESEN

2-ŞÜKRAN SARI

3-MEMET LATİF YILDIRIM



VAN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-SEZAİ TEMELLİ

2-BEDİA ÖZGÖKÇE ERTAN

3-MURAT SARISAÇ

4-MUAZZEZ ORHAN

5-TAYİP TEMEL

6-CENGİZ ÇİÇEK

7-MUKADDES KARAKOÇ

8-ASUMAN YELMAZER



YOZGAT HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-YUSUF ARAN

2-MEHMET ŞİRİN EREZ

3-DENİZ ÖZTÜRK

4-CEM EREN ASLAN



ZONGULDAK HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-MEHMET ZEKİ SALMANOĞLU

2-BEDİRHAN GÜNEŞ

3-ASYA GEZER

4-FEVZİ KAYA

5-EVLİYA GÜDAN



AKSARAY HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-SEYİT MEHMET KESKİN

2-CİHAN YILMAZ

3-ŞÜKRAN ACAR

4-AHMET DEMİR



BAYBURT HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-ŞEMSETTİN TAKVA



KARAMAN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-CEMİL YALÇIN

2-AYŞE DURUNESİL

3-REMZİ GÖKDAĞ



KIRIKKALE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-DOĞAN ANĞAY

2-RIFAT RONİ

3-TEKYEDDİN AKTAŞ



BATMAN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-İDRİS BALUKEN

2-FELEKNAS UCA

3-NECDET İPEKYÜZ

4-AYŞE ACAR BAŞARAN

5-ŞÜKRÜ BAYTAR



ŞIRNAK HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-ABDULLAH GÜNGEN

2-LEYLA BİRLİK

3-HÜSEYİN KAÇMAZ

4-NURAN İMİR



BARTIN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-YILMAZ TOPALOĞLU

2-ŞAYESTE SALMANOĞLU



ARDAHAN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-TAŞKIN AKTAŞ

2-YAŞAR KAYA



IĞDIR HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-KIZNAZ TÜRKELİ

2-HABİP EKSİK



YALOVA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-ALİ FUAT HATİP

2-HEDİYE POLAT

3-ABDURRAZAK EKİNCİ



KARABÜK HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-ENSAR TOPAL

2-MUSTAFA ÖZSOY

3-DERYA GÖÇTÜRK



KİLİS HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-KASIM KISA

2-EZEL AYDIN



OSMANİYE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-AHMET EKEN

2-MÜSLÜM ÇAĞAN

3-DERYA TURHAN

4-CELAL EKER



DÜZCE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1-YAHYA MACİT

2-SEMA GÜNEŞ

3-MEHMET ŞERİF ORGUN

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