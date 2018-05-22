HDP'nin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verdiği milletvekili aday listesi açıklandı. HDP'de 24 Haziran'daki seçim için mevcut 48 milletvekilinden 25'i aday gösterilmezken, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın iki avukatı ile yeğeni Ömer Öcalan'a aday listesinde yer verildi.
Halkların Demokratik Partisi (HDP), 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.
Listede, farklı inanç ve etnik grupların yanı sıra sol, sosyalist hareketlerin temsilcileri, KHK'ler ile ihraç edilen akademisyenler, gazeteciler ve sanatçılar yer aldı.
HDP Eş Genel Başkanlarından Pervin Buldan İstanbul'dan, Sezai Temelli ise Van'dan aday gösterildi. HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen Kars'tan, HDP Grup Başkanvekilleri Filiz Kerestecioğlu Ankara'dan, Meral Danış Beştaş ise Siirt'ten aday oldu.
- Listeye giremeyen milletvekilleri
HDP'nin aday listesinde önemli değişikliklere gidilirken, milletvekillerinin önemli bir çoğunluğu yeniden aday gösterilmedi. HDP milletvekillerinden Sırrı Süreyya Önder, Ertuğrul Kürkçü, Mehmet Ali Aslan, Dilek Öcalan, Müslüm Doğan, Behçet Yıldırım, Mizgin Irgat, Çağlar Demirel, Ziya Pir, Sibel Yiğitalp, Nihat Akdoğan, Abdullah Zeydan, Celal Doğan, Ali Atalan, Erol Dora, Gülser Yıldırım, Dengir Mir Mehmet Fırat, Burcu Özkan, Kadri Yıldırım, Aycan İrmez, Adem Geveri, Nadir Yıldırım, Saadet Becerekli listede yer almadı.
Selahattin Demirtaş, cumhurbaşkanı adayı olduğu için listede yer almadı.
- Öcalan'ın avukatları ve yeğeni aday oldu
HDP'nin listesinde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları da yer aldı. Öcalan'ın avukatlarından Ebru Günay Mardin'den, Cengiz Çiçek ise Van'dan aday gösterildi. Tunceli'den aday gösterilen Meral Hanbayat'ta bir dönem Öcalan'ın avukatlığını yapmıştı.
HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, kesinleşmiş cezasından dolayı yeniden aday gösterilmezken, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın bir başka yeğeni aday olarak gösterildi. Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan'ın oğlu Ömer Öcalan, Şanlıurfa'dan aday oldu.
- Alevi, Ermeni, Süryani adaylar
Ermeni kimliğiyle bilinen Garo Paylan İstanbul yerine Diyarbakır'dan aday gösterilirken, Alevi kurum ve derneklerinde yöneticilik yapan birçok isim de listeye eklendi. Alevi kimliğiyle bilinen Turgut Öker ve Ali Kenanoğlu İstanbul’dan, Kemal Bülbül ise Antalya'dan aday gösterildi. Avrupa Süryaniler Birliği (ESU) Türkiye Sorumlusu Sabro Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tuma Çelik de Mardin'den aday yapıldı. Feleknaz Uca ise Batman'dan aday oldu.
HDP listesinde yer alan gazetecilerden Ahmet Şık da İstanbul 2. bölgeden aday gösterildi.
- Sol ağırlıklı adaylar
Listede özellikle batı illeri ve büyükşehirlerde sol hareketlerden gelen adaylar dikkati çekti.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) kurucu üyelerinden Barış Atay Hatay'dan, eski Sosyalist Demokrasi Partisi Genel Başkanı Rıdvan Turan Mersin'den, Devrimci Parti Genel Başkanı Musa Piroğlu, Sosyalist Meclisler Federasyonu'ndan Dilşat Canbaz, Erkan Baş, eski Halkevleri Genel Başkanı Oya Ersoy İstanbul'dan, ESP Eş Genel Başkan Yardımcısı Murat Çepni İzmir'den, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Adana'dan aday gösterildi.
- KHK ile ihraç edilenler listede
HDP'nin eski eş genel başkanı Serpil Kemalbay ise İzmir'den aday gösterildi. Yüksel Caddesi'nde katıldığı yasa dışı eylemlerle adını duyuran Veli Saçılık Ankara'dan aday gösterilirken, sanatçı Ferhat Tunç ise Aydın'dan listeye girdi. KHK'ler ile ihraç edilen akademisyenlerden Ömer Faruk Gergerlioğlu Kocaeli'den, ekonomist Erol Katırcıoğlu ise İstanbul'dan aday yapıldı.
Öte yandan, bazı milletvekilleri de seçim bölgeleri yerine batıda yer alan illerde ilk sıraya çekildi. HDP Van Milletvekili Lezgin Botan Manisa birinci sıradan, Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman ise Bursa 2. bölgeden seçime girecek.
İşte il il HDP milletvekili adayları:
ADANA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-TULAY HATIMOĞULLARI
2-KEMAL PEKÖZ
3-SEVER UZUN
4 BARIŞ KARABIYIK
5-SONGÜL AYDIN
6-ZEYNEL KETE
7-BERİTAN ÖNEN
8-AHMET KILIÇ
9-ROZERİN TOSUN
10-İBRAHİM YAKUT
11-TÜRKAN BAKIR
12-CEMİL ÖZEN
13-ZOZAN EFETÜRK
14-ÖMER ULUÇAY
15-DENİZ VAROL
ADIYAMAN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-HASAN BASRİ YORULMAZ
2-HAYRİYE KORKMAZ
3-MAHMUT ÖZDEMİR
4-BİRSEN TUNÇ
5-MEHMET SELİM ÖZBEK
AFYONKARAHİSAR HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-NEVİN AYTEKİN
2-MEMET ŞERİF ÇELİK
3-BELMA KORAY
4-MEHMET EMİN GERZ
5-GÜLSEREN KARATAŞ
6-İSMAİL YILMAZ
AĞRI HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-BEDRAN ÖZTÜRK
2-DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR
3-DALHA KAYA
4-KEZİBAN DUMLU
AMASYA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-HAMZA YILMAZ
2-MİTHAT ÇELİK
3-CEMAL KİRLİ
ANKARA 1. BÖLGE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR
2-EŞREF KİRAZ
3-EMİNE KAYA
4-İSHAK KOCABIYIK
5-DÖNDÜ CEREN ŞİMŞEK
6-GAZİ OTİ
7-CENNET AVCI
8-CEYHUN AKIN
9-DİLEK ER TÜRK
10-ERDEM ÖRT
11-EBRU DEMİR
12-REMZİYE GÜÇLÜ
13-ERDAL ATAŞ
ANKARA 2. BÖLGE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 NURAY TÜRKMEN CANLI
2 İSTEK USALP
3 VAHİDE İLGÜN
4 HAYDAR ARSLAN
5 İPEK GÜR
6 NURHAYAT EMİRE
7 MUSTAFA DEMİR
8 NİLGÜN YILMAZ
9 ROJAN MAMO
10 BAHYETTİN BATUR
11 ÖMER ÇELİK
ANKARA 3. BÖLGE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-VELİ SAÇILIK
2 NAZIM KARAKURT
3 ŞEHRİBAN LEYLA ÇETİNBAŞ
4 HAYDAR ÜSTÜNDAĞ
5 HÜLYA FIRAT
6 MEHMET ZARİF KESİCİLER
7 FATMA KOÇYİĞİT ÖNER
8 İSMET YALÇINKAYA
9 TÜLYA SÖNMEZ AYTEKİN
10 FATMA KIZILÖZ
11 İLYAS KURT
12 YİĞİT ÖZTÜRK
ANTALYA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-KEMAL BÜLBÜL
2-DENİZ YILDIRIM
3 ERDAL GİLGİL
4 HADİ CİN
5 NİGAR DURU
6 İHSAN NERGİZ
7 FİLİZ ASLAN
8 VEYSEL AKBOĞA
9 MERAL GEYLANİ
10 HAKKI BULUT
11 HÜLYA HASBAY
12 ORHAN GÜMÜŞ
13 HÜLYA BAYAR
14 SALİH VAROL
15 GÜLSÜM GÜZEL
16 BERİVAN TEMEL
ARTVİN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-RECEP DEMİRCİ
2 EMİN EKİNCİ
AYDIN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 FERHAT TUNÇ
2 AYFER DEMİREL
3 DOĞAN AÇIĞ
4 ÖZLEM TUNÇ
5 MEHMET CELAL GÜMÜŞ
6 SEMRA BAŞARAN
7 ŞAHİN KOÇ
8 BAHAEDDİN YAĞARCIK
BALIKESİR HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 NESİBE YÖYLER
2 ŞAHİN ÇOBAN
3 YURDANUR GÜVEN
4 HÜSEYİN GEVHER
5 FADİME KAM TEMEL
6 HALİL ERSAN BEKÇİ
7 ZEHRA BABA
8 YAHYA ANIK
9 KENAN YAĞIZ
BİLECİK HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 FEHMİ KORKMAZ
2 MUAZZEZ PARILTI
BİNGÖL HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-ERDAL AYDEMİR
2-NİHAT AKSOY
3-GÜLİSTAN AZAK
BİTLİS HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-MAHMUT CELADET GAYDALI
2-ZAHİT MUTLU
3-SEVDA TABAK YAMAÇ
BOLU HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-KENAN BALTA
2 GÖNÜL GÖLBAŞ SEVDİNOĞLU
3 RUMET SERHAT
BURDUR HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-BEKİR ÇİÇEK
2 TANER TAŞ
3 İSMAİL GELTURAN
BURSA 1. BÖLGE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 YÜKSEL AKGÜN
2 AYGÜL SAKLI
3 MUSTAFA YAĞCI
4 AYNUR YILMAZ
5 SAFFET PEHLİVAN
6 RAİFE GÜVEN
7 AHMET OKUMUŞ
8 MEHMET SAİT YÜKSEL
9 CEMAL HAZAR
10 ZEKİ SOYUŞEN
BURSA 2. BÖLGE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 MEHMET EMİN ADIYAMAN
2 METİN KILIÇ
3 ELİF ÇUBUKÇUGİL
4 CAHİT KIRKAZAK
5 İPEK AKMAN
6 NÜFER OCAKLI
7 CEMİLE ÖSÜN
8 MEHMET NEDİM KORKMAZ
9 KEMAL DOĞAN
10 SAMET KARGALI
ÇANAKKALE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 BÜLENT KÖREĞİ
2 ADİLE YALÇIN
3 MUSTAFA BİLGİÇ
4 ZÜBEYİR ÖZKAYA
ÇANKIRI HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-NAZLI ÇOBAN
2- HÜSEYİN YEKTA ERPOLAT
ÇORUM HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 BEKTAŞ İLHAN EKE
2 HASAN SATILMIŞ
3 HASAN ÇELİK
4 ERDOĞAN SERİN
DENİZLİ HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 ŞERİFE YILDIRIM
2 NEBİ EBCİ
3 AYŞE LEVZAN SÜZÜK
4 CEVAT BARİN
5 AYŞE ÖZAY
6 MUSA AYDIN
7 PERİHAN ÜGE
8 BİRHAT DEMİR
DİYARBAKIR HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-ADNAN SELÇUK MIZRAKLI
2-SALİHE AYDENİZ
3-İMAM TAŞÇIER
4-REMZİYE TOSUN
5-HİŞYAR ÖZSOY
6-SEMRA GÜZEL
7-GARO PAYLAN
8-DERSİM DAĞ
9-MUSA FARİSOĞULLARI
10-ABDURRAHİM DURMUŞ
11-MEHMET TEMİZYÜZ
12-FERDA FAHRİOĞLU AKIN
EDİRNE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 MURAT AMİL
2 HANIM GÜZEL
3 SERDAL ZIMBA
4 HASAN ATİK
ELAZIĞ HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 CEVDET KONAK
2 SELMA METİN
3 NEVZAT BERİTANLI
4 YAPRAK FİLİZ
5 KUTBETTİN AKAN
ERZİNCAN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-PINAR AYTEKİN ÖZGÜÇ
2 İBRAHİM BOZKURT
ERZURUM HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 MEHMET KASIM FIRAT
2 ZELİHA DÜNDAR
3 FARUK ÇİNAR
4 SAFET POLAT
5 CÜNEYT LALOĞLU
6 BARIŞ KEMALOĞLU
ESKİŞEHİR HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 HÜSEYİN DEMİR
2 NURTEN ÖZER ULUÇELEBİ
3 KEREM KESKİN
4 İLKAY ABAY
5 HÜSEYİN ÖZERDOĞAN
6 GÜNAY UYAR
7 VEDAT ASLAN
GAZİANTEP HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 MAHMUT TOĞRUL
2 BEDRİYE YORGUN
3 MEHMET KARAYILAN
4 ATİYE OKAY
5 OSMAN DEMİRCİ
6 GÜLER ERAT
7 KEMAL AKBULUT
8 UMUT BARAN
9 MUSA AYDIN
10 FATMA LEBE
11 SELMAN TUTUMLU
12 BİRGÜL YILDIRIM
13 AGİT ERKAN
14 ŞAHAP YILDIRIM
GİRESUN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 HALİL KARAVELİOĞLU
2 ALİCAN ÇAKIR
3 NURİYE PERVİN BAŞER
4 ŞENEL ÖZTÜRK
GÜMÜŞHANE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-SEYİT KARTAL
2 YILMAZ TAŞ
HAKKARİ HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-LEYLA GÜVEN
2-SAİT DERE
3-ÖZGÜR ZEYDANOĞLU
HATAY HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU
2 HÜLYA KAVUK
3 KEREM NALBANT
4 FATMA ÖZDEMİR
5 SERVET KAVUKOĞLU
6 KADRİYE TURHAN
7 YILMAZ BAYRAM
8 GÜLÜZAR IŞIK ÇAY
9 MİTHAT MİRİOĞLU
10 NAİM ÖZBEK
11 PARAŞİN GÜMÜŞ
ISPARTA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 MEVLÜT SABUNCU
2 CELAL ÇİÇEK
3 AYŞEGÜL KORKUTAN
4 EBUBEKİR GÖNAN
MERSİN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 FATMA KURTULAN
2 RIDVAN TURAN
3 ATİLLA GÜNEY
4 FATMAGÜL DEMİRTAĞ
5 MEHMET ŞİRİN KAYA
6 EYLEM GENÇER
7 MEHMET ALIŞ
8 ELİF ASLAN
9 HÜSEYİN GÜR
10 ŞERİF DURMAZ
11 FİLİZ YILMAZ
12 İBRAHİM UZEN
13 REŞAT AŞAN
İSTANBUL 1. BÖLGE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 PERVİN BULDAN
2 MUSA PİROĞLU
3 ERKAN BAŞ
4 EROL KATIRCIOĞLU
5 SEMA UÇAR
6 ATİLA ÖZDOĞAN
7 SULTAN KARASU
8 TUNCAY GÖKÇE
9 AYLİN HACALOĞLU
10 EMRE SARIGÜL
11 ERTAN HAMİTOĞLU
12 ŞEHRİBAN ALKIŞ
13 İSHAK KARAKAŞ
14 YAŞAR MERAL ÇAKICI
15 RECEP YILMAZ
16 NURULLAH İŞLEK
17 CANSU İREM KALENDER
18 KUVVET İHSAN LORDOĞLU
19 ENGİN ARAS
20 MİHRİBAN DENİZ NAR
21 SERVET GÜNGÖRDÜ
22 IRMAK DUMLUPINAR
23 EYLEM SARUCA
24 MURAT GÜLENER
25 TÜLAY AYDIN
26 VEYSİ YAKLAV
27 GÜNAY KARAOĞLAN
28 ALYA AKKUŞ
29 İLHAN ÇELİK
30 MELEKFER BORAK TURGUT
31 MEHMET KARASLAN
32 KEMAL İŞLER
33 DÜRDANE BULGAN
34 EMİNE KARAASLAN ATEŞ
35 SABRİ AHI
İSTANBUL 2. BÖLGE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 AHMET ŞIK
2 OYA ERSOY
3 HÜDA KAYA
4 MUSTAFA AVCİ
5 TÜLAY KORKUTAN
6 ALİRIZA BİLGİLİ
7 AYŞE BERKTAY
8 GÜLSÜM AĞAOĞLU
9 GÜRŞENAY DALVEREN
10 HASAN ÖZGÜNEŞ
11 MEHMET GÜLER
12 LUDMİLLA BÜYÜM
13 HACER ELÇİN
14 FENER GÜNANA
15 CELAL ALPHAN
16 MUSA KILIÇ
17 ŞADİ ÖZDEMİR
18 TÜRKAN BİNGÖL
19 SERVET GÜZEL
20 IŞIL HACIARİFKAPTANOĞLU KARABABA
21 MEHMET TAYYİP ARSLAN
22 OZAN ÖZGENLER
23 DİLBER ASLAN
24 MUSA DEĞİRMENCİ
25 DÜRDANE NİLSU YÜRÜR
26 ADNAN BULUT
27 MAŞALLAH KÖYSÜ
28 ROHANİ ÇİÇEKLİDAL
İSTANBUL 3. BÖLGE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 TURGUT ÖKER
2 DİLŞAT CANBAZ KAYA
3 HAKKI SARUHAN OLUÇ
4 ALİ KENANOĞLU
5 ZÜLEYHA GÜLÜM
6 ABDULHAKİM DAŞ
7 ELİF BULUT
8 CELALETTİN CAN
9 CANŞAH ÇELİK
10 FEVZİ GERÇEK
11 GÜLSEREN KAYA
12 EKREM BARAN
13 AYŞE KARADAĞ
14 MEHMET DALKIRAN
15 MUAZZEZ TÖRE
16 AYTEKİN AKDEMİR
17 PINAR GEZİK
18 KAZIM ŞAROĞLU
19 BELÇİM OKTAN
20 HÜSNÜ TAŞ
21 SONGÜL BÜYÜKPINAR
22 SÜLEYMAN ÖZKAN
23 GÜLFİRAZ SAĞLIK
24 MEHMET PEKER
25 DİLEK ULAŞ
26 ENVER DURSUN
27 ASLI YAĞCI
28 RIDVAN ÖZTÜRK
29 LAİKA TAKA
30 MESUT ALDAGÜL
31 ROJDA TAŞDEMİR
32 SERKAN YILMAZ
33 BÜSRA BERNA TOPRAK
34 YUSUF YALVAÇ
35 ZERRİN OĞLAĞU
İZMİR 1.BÖLGE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 SERPİL KEMALBAY PEKGÖZEGÜ
2 NURETTİN TURĞAY
3 YALÇIN YANIK
4 RAHİME TURAN
5 HÜSEYİN ÇAĞLAR
6 MERVAN SINCAR
7 CEYHAN AKAY
8 HALİME AKDAĞ
9 FERZENDE DENİZ
10 ELFESYE NAS
11 TAMER AYDIN
12 SELMAN YILDIRIM
13 KAMURAN AKKUŞ
14 HAYRİ ETYEMEZ
İZMİR 2. BÖLGE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 MURAT ÇEPNİ
2 İDİL UĞURLU
3 AYŞE YILMAZ
4 MEHMET AKER
5 CEMİLE AYDIN
6 SÜLEYMAN GÜNDÜZ
7 GÖNÜL AYGÜN
8 ORHAN AYHAN
9 DERKAY TAN
10 MAHSUN KORKMAZ
11 BEHİYE ERTAŞ
12 EKREM CAN ALAYGUT
13 ABDULLAH AKDENİZ
14 EDİP KAYA
KARS HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-AYHAN BİLGEN
2-ARZU MUCO
3-BİŞAR ABDİ ALİNAK
KASTAMONU HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-HÜSEYİN GÖKOĞLU
2 İSMAİL ÇAVĞA
3 AZAT AVCI
KAYSERİ HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 KADRİ ERENER
2 EYLEM CENGİZ
3 KENAN MARAŞLI
4 MUSTAFA ÖÇAL
5 NİYAZİ YALÇINKAYA
6 NURAN ERGEN KILIÇ
7 ZENUN ORTA
8 ZİLAN YILMAZ
9 SUAT DEMİR
10 FEVZİ POLAT
KIRKLARELİ HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 FARUK ÖZDEL
2 DİREN CEVAHİR ŞEN
3 YAKUP ASLAN
KIRŞEHİR HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-GÖKHAN AKIN
2-HELİZ ABI
KOCAELİ HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU
2 FATMA YILDIRIM
3 KUREYŞ BİLGİÇ
4 YASEMİN ÜÇER
5 ALİ DURSUN BUĞDACI
6 MERYEM DEMİR
7 ALAATTİN ENÜL
8 FERHAT DEMİRELLİ
9 MURAT OZAN
10 DAMLA BAĞCİ
11 NECATİ ALTINTOPRAK
12 SEVİCAN YAŞAR
13 KADİR YILDIRIMER
KONYA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 BÜLENT KILIÇ
2 BERNA ÇELİK
3 EYLÜL YAYLACI
4 GIYASETTİN ALMAZ
5 JİYAN HURİ YALÇIN
6 RAMAZAN OT
7 BAHAR EKİNCİ
8 ORHAN KARACA
9 OSMAN KARAMAN
10 HANİFİ KARACA
11 ABDURRAHMAN ARSLAN
12 MEHMET YÖNET
13 HASAN GEBEŞOĞLU
14 MEHMET SAİT KOYUNCU
15 CAHİT BABAHAN
KÜTAHYA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 ABDURAHMAN ADIYAMAN
2 HARUN GÜNDÜZ
3 SAVAŞ BABUR
4 GÖKHAN ALKAN
5 ŞEHMUS ÇELİK
MALATYA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-MEHMET TUNCEL
2-JİYAN TAŞ
3-KEMAL GEDİK
4-FATMA ALATAŞ
5-HÜSEYİN KILINÇ
6-SİNAN ÖZTÜRK
MANİSA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-LEZGİN BOTAN
2-BİRGÜL SAĞSÖZ
3-ADNAN MANKAN
4-HASRET ASLAN
5-CEVDET YILDIZ
6-BAYRAM SÖNMEZ
7-ABİDDİN PADAK
8-NİHAT YILDIRIM
9-İHSAN ÇAÇA
10-VEYSİ DURGUT
KAHRAMANMARAŞ HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-HÜSEYİN BAKIR
2-MERYEM YILDIZ
3-RAUF TEPE
4-SEVGİ BORAK
5-ŞAHİN ŞANCİ
6-TÜLAY KILINÇ DENİZ
7-İNANÇ YILDIZ
8-RECEP KAYA
MARDİN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-MİTHAT SANCAR
2-PERO DUNDAR
3-TUMA ÇELİK
4-EBRÜ GÜNAY
5-GÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN
6-DİLAVER İNAL
MUĞLA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-SULTAN ÖZCAN
2-HÜSRAN BELGİN KOÇ
3-YILMAZ YÜKSEL
4-EBRU DEMİR
5-KEMAL KOÇ
6-SEBAHAT FIRAT
7-ABDULLAH İPEKLİ
MUŞ HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT
2-MENSUR IŞIK
3-ŞEVİN COŞKUN
4-ADNAN TOPÇU
NEVŞEHİR HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-İRFAN TURAN
2-BEDRETTİN ESER
3-KEVSER YALÇIN
NİĞDE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-MEHMET SALİH İTAH
2-İBRAHİM AVŞAR
3-ÜMRAN BATURAY
ORDU HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-MESUT BİLGİ
2-BAYRAM KUŞMAN
3-RUKEN KAYAALP
4-ŞEVDER YANDI
5-ÇETİN KAPLAN
6-TAHSİN TİMUR
RİZE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-NECMETTİN DURMUŞ
2-KÖNA HAZAR ÖZSOY
3-SEVGİ EVREN KÖROĞLU
SAKARYA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-ÇİÇEK ARIÇ
2-HİVİDAR TANGÜNER
3-HÜSEYİN KAYA
4-GAYE ÇALIŞKAN
5-KEMAL AKTAŞ
6-DERYA BİNGÖL
7-HAYDAR EROL
SAMSUN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-MEDİHA OYA YAĞCI
2-CELAL KOCABIYIK
3-EFRAİM VAYİÇ
4-ALİ DURSUN KURT
5-FİKRİ YOLAYDIN
6-KUBİLAY ÖZTÜRK
7-CEMİL AKSU
8-SEVDA ÖZBEK YAKUT
9YUSUF KIR
SİİRT HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-MERAL DANIŞ BEŞTAŞ
2-SIDIK TAŞ
SİNOP HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-AYŞE GÜL KAFKAS
2-SEFA ÖZTÜRK
SİVAS HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-SALİM KAPLAN
2-FERAY MERTOĞLU
3-HÜSEYİN ERİŞ
4-GURBET DEMİRHAN
5-ERHAN GÖVERCİN
6-HALİME TUNÇ
7-TEKİN ÇATALKAYA
TOKAT HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-ERDAL BEKTAŞ
2-RANA RENDE
3-NAMET ERTOĞAN
4-MUHAMMET VEYSEL YILDIZ
5-SERVET YÜKSEL
TRABZON HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-HÜSEYİN TAKA
2-AHMET HAZAR DİLAVER
3-KADER UZUN MADENKUYU
4-NURETTİN KARADENİZ
5-GÜVEN ATABAY
6-DURSUN ALİ KURT
TUNCELİ HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-ALİCAN ÖNLÜ
2-MERAL HANBAYAT YEŞİL
ŞANLIURFA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-NİMETULLAH ERDOĞMUŞ
2-AYŞE SÜRÜCÜ
3-NUSRETTİN MAÇİN
4-ÖMER ÖCALAN
5-ALİYE KIZILDAMAR
6-İSMAİL KAPLAN
7-ROZA YAZMACI
8-YUSUF YETİM
9-SONGÜL ARPA
10-ORHAN ÖZKAN
11-ELİF ROJDA TALAR
12-CELALEDİN ERKMEN
13-MERAL BALTER
14-BİŞAR TÜYSÜZ
UŞAK HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-SÜLEYMAN SÖZKESEN
2-ŞÜKRAN SARI
3-MEMET LATİF YILDIRIM
VAN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-SEZAİ TEMELLİ
2-BEDİA ÖZGÖKÇE ERTAN
3-MURAT SARISAÇ
4-MUAZZEZ ORHAN
5-TAYİP TEMEL
6-CENGİZ ÇİÇEK
7-MUKADDES KARAKOÇ
8-ASUMAN YELMAZER
YOZGAT HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-YUSUF ARAN
2-MEHMET ŞİRİN EREZ
3-DENİZ ÖZTÜRK
4-CEM EREN ASLAN
ZONGULDAK HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-MEHMET ZEKİ SALMANOĞLU
2-BEDİRHAN GÜNEŞ
3-ASYA GEZER
4-FEVZİ KAYA
5-EVLİYA GÜDAN
AKSARAY HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-SEYİT MEHMET KESKİN
2-CİHAN YILMAZ
3-ŞÜKRAN ACAR
4-AHMET DEMİR
BAYBURT HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-ŞEMSETTİN TAKVA
KARAMAN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-CEMİL YALÇIN
2-AYŞE DURUNESİL
3-REMZİ GÖKDAĞ
KIRIKKALE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-DOĞAN ANĞAY
2-RIFAT RONİ
3-TEKYEDDİN AKTAŞ
BATMAN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-İDRİS BALUKEN
2-FELEKNAS UCA
3-NECDET İPEKYÜZ
4-AYŞE ACAR BAŞARAN
5-ŞÜKRÜ BAYTAR
ŞIRNAK HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-ABDULLAH GÜNGEN
2-LEYLA BİRLİK
3-HÜSEYİN KAÇMAZ
4-NURAN İMİR
BARTIN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-YILMAZ TOPALOĞLU
2-ŞAYESTE SALMANOĞLU
ARDAHAN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-TAŞKIN AKTAŞ
2-YAŞAR KAYA
IĞDIR HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-KIZNAZ TÜRKELİ
2-HABİP EKSİK
YALOVA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-ALİ FUAT HATİP
2-HEDİYE POLAT
3-ABDURRAZAK EKİNCİ
KARABÜK HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-ENSAR TOPAL
2-MUSTAFA ÖZSOY
3-DERYA GÖÇTÜRK
KİLİS HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-KASIM KISA
2-EZEL AYDIN
OSMANİYE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-AHMET EKEN
2-MÜSLÜM ÇAĞAN
3-DERYA TURHAN
4-CELAL EKER
DÜZCE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-YAHYA MACİT
2-SEMA GÜNEŞ
3-MEHMET ŞERİF ORGUN
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