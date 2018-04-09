HDP Muş Milletvekili Özkan'a 7 yıl 3 ay 10 gün hapis

Muş'ta, "terör örgütüne yardım ettiği" gerekçesiyle yargılanıp 6 yıl hapis cezası verilen HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan, istinaf mahkemesindeki yargılanmasında bu karar bozularak "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "nitelikli tehdit" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 7 yıl 3 ay 10 gün hapse mahkum edildi.
AA'nın haberine göre, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesindeki duruşmada, tutuklu sanık Özkan, avukatları Mehmet Fehmi Güneş, Şerafettin Agli, Mesut Beştaş ve Mensur Işık hazır bulundu.
Duruşmayı, Özkan'ın eşi ve annesi ile HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ve HDP Mardin Milletvekili Erol Dora da izledi.
Sanık Özkan, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada, dosyada suç sayılacak eylem ve maddi yönden delil bulunmadığını ileri sürdü.
Düşünsel ve eylemsel olarak birbirleriyle bağlantısı olmayan durumlardan dolayı şahsına haksızlık yapıldığını öne süren Özkan, "Ben silaha ve şiddete hep karşı durdum. Başımdan geçen olaylar beni buraya kadar getirdi. O sözleri sarf etmemin buraya kadar geleceğini tahmin edemedim." dedi.
Özkan, başından talihsiz bir olay geçtiğini aktararak, şöyle devam etti:
"Hakarete uğrayan, darbedilen ve küfür edilen benim. Bu yaşanan olaydan dolayı basın aracılığıyla özür diledim ve biz bu meseleyi kapattık. Konunun paydaşlarıyla sorunumuz yoktur. Bu yaşanan olayın herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı yoktur. Bir bağlantı kurulmaya çalışılması hukuka aykırıdır. Beraatimi talep ediyorum."
"Türk halkı için iyi olacak ne varsa peşinde olacağım"
Özkan son sözü olarak "Gerçekten suçsuzum. Bu anlamda hakkımın verilmesini düşünüyorum. Hayatımın geri kalanında da Türkiye ve Türk halkı için iyi olacak ne varsa peşinde olacağım. Adaletin tecelli edeceğini düşünüyorum." dedi.
Sanık avukatları ise dosyada somut bir delil bulunmadığını öne sürerek müvekkillerinin beraatini talep etti.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Burcu Çelik Özkan hakkında Muş 1. Ağır Ceza Mahkemesinde verilen "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 6 yıl hapis cezasını bozarak kaldırdı.
Heyet, sanık Özkan'ı kamu görevlisi konumundaki koruculara yönelik sözlerinden dolayı "tehdit" suçundan 5 yıl hapse mahkum etti.
Heyet, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan Özkan'a 1 yıl 10 gün ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan da 1 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı.
Toplamda Özkan'ı 7 yıl 3 ay 10 gün hapse mahkum eden heyet, sanık hakkında hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verdi.
DAVANIN GEÇMİŞİ
Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Özkan'ın 8 Haziran 2015'te Muş Belediye Meydanı'nda partisince düzenlenen etkinlikte güvenlik korucularını kastederek, "Bu memleketten defolup gideceksiniz. Bize uzattığınız o keleşi, size çevirmesini çok iyi biliriz." şeklinde sözler sarf ettiği belirtilmişti.
Özkan'ın Malazgirt ilçesine bağlı Tatargazi köyü ile Korkut ilçesine bağlı Akyıldız köylerinde PKK'lı teröristler Berjin Demirkaya ile Özgür Akınel'in cenazesine katıldığı ve buradaki konuşmalarında terör örgütünün propagandasını yaptığı vurgulanan iddianamede, sanığın çeşitli suçlardan cezalandırılması istenmişti.
Davayı karara bağlayan Muş 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Özkan'ı "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 6 yıl hapse mahkum etmiş, "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından beraatine karar vermişti.
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