HDP olağanüstü toplandı

24 Haziran seçimleri Ankara'daki yoğun trafik sürüyor. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi arasında görüşmeler yapılırken herhangi bir partiyle şimdiye kadar teması olmayan HDP'de Parti Meclisi olağanüstü toplandı. Toplantıyı Twitter hesabından duyuran HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Parti Meclis’imizi olağanüstü topladık, Cumhurbaşkanı adayımızı konuşuyoruz. Bizi izlemeye devam edin" dedi.

Temelli, daha önceki açıklamalarında seçime kendi adaylarına katılacaklarını belirtmiş, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş'ın da aday havuzları içinde bulunduğunu söylemişti.

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