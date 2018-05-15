Halkların Demokratik Partisi, 24 Haziran’daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimi için hazırladığı seçim bildirgesini açıkladı. Ankara’da bir otelde düzenlenen toplantıda, cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın cezaevinden gönderdiği mesajlar da paylaşıldı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Demirtaş’ın seçim manifestosu niteliğindeki mesajları özetle şöyle: “Kendinden olmayan herkesi suçlu ilan eden, sadece ve sadece ‘ben’ diyen bir rejime karşı ‘biz varız’ diyoruz. Yeni bir başlangıç için el ele vererek tekçi, baskıcı, soyguncu, kayırmacı, kayyumcu ve kavgacı tek adam rejimini ‘sen’le değiştireceğiz. Yetkilerimi kendimi yetkisizleştirmek için kullanacağım. OHAL’i derhal kaldıracağız.”

KATLİAMA TEPKİ

Öte yandan Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada İsrail’in Gazze katliamına sert tepki gösterildi. Açıklamada “İsrail hükümetinin sınır tanımayan barbarlığını lanetliyorum. Tüm cumhurbaşkanı adaylarına ve demokrasi güçlerine, bu vahşeti protesto etmek ve Filistin halkı ile dayanışmak için sivil toplum öncülüğünde, İstanbul’da büyük bir miting çağrısı yapıyorum. İstanbul’da toplanacak milyonların çığlığı bu katliamı durdurabilir. Çok geç olmadan Filistin’e ses verelim” ifadesi yer aldı.

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