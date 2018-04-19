HDP seçim çalışmalarına start verdi

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Bizim seçim çalışmalarımız diğer partilerinkine benzemez. Biz sandığa sahip çıkarken bir demokrasi ve barış mücadelesi veririz. Şimdi de bunu yapacağız. Hem sandıklarımıza sahip çıkacağız hem demokrasi hem de barış mücadelesini yükselteceğiz." dedi.

Temelli, HDP Mersin İl Başkanlığının, merkez Akdeniz ilçesindeki düğün salonunda düzenlenen partililerle buluşma toplantısında, 24 Haziran’da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi çalışmalarına Mersin'den başladıklarını söyledi.

Seçime hazır olduklarını belirten Temelli, "Sandılar ki bizi hazırlıksız yakalayacaklar. Ya siz şaşkın mısınız? Gafil misiniz? Biz 40 yıldır hazırız bu yolculukta, 40 yıldır yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Temelli, seçim gününde sandıklara sahip çıkacaklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bizim seçim çalışmalarımız diğer partilerinkine benzemez. Biz sandığa sahip çıkarken bir demokrasi ve barış mücadelesi veririz. Şimdi de bunu yapacağız. Hem sandıklarımıza sahip çıkacağız hem demokrasi hem de barış mücadelesini yükselteceğiz. Yan yana geleceğiz. Gücümüze güç katacağız. Bütün baskılara, şiddete, bize karşı bütün düşmanlığa rağmen biz, bize bağışlanan o cesaretle başımız dik ve bütün gücümüzle bu mücadeleyi yükselteceğiz."

Toplantıya HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ile HDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi İlknur Birol da katıldı.

HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen de beraberindeki partililerle Tarsus ilçesindeki Yaş Sebze ve Meyve Hali'ndeki esnafı ziyaret etti.

Ziyaretlerde görüştükleri kişilerin fikir ve önerilerini aldıklarını anlatan Bilgen, daha sonra ilçedeki partililerle buluştu.

HDP EŞ GENEL BAŞKANI BULDAN TEPEKULE KONGRE MERKEZİ'NDE KONUŞTU

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminin tarihi bir fırsat olduğunu belirterek, "Türkiye toplumunu kucaklayacak, barışı ve huzuru vadedecek, kadının ve gençlerin sorunlarına 'benim sorunum' diyecek olan bir adayla çıkmaya hazırlanıyoruz." dedi.

Buldan, Tepekule Kongre Merkezi'nde sivil toplum kuruluşları toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her anlamda bir kriz dönemini yaşadığını ve bu krizin herkesi ilgilendirdiğini öne sürdü.

Buldan, AK Parti'nin iktidarlık döneminde Türkiye toplumuna, halklarına zulümden, kaostan başka hiçbir şey getirmediğini savunarak, en başta Kürtler olmak üzere farklı etnik gruba, mezhebe mensup olanların, gençlerin her türlü zulme maruz kaldığını öne sürdü.

AK Parti iktidarının 15 Temmuz darbe girişimini kendisine fırsata dönüştürmeye çalıştığını, işçisinden emeklisine birçok kesimin hükümetten bıktığını iddia eden Buldan, şöyle konuştu:

"Dün itibarıyla alınan kararla bu ülke baskın seçimle karşı karşıya kalmıştır. Bu seçim kararının MHP tarafından Sayın Bahçeli tarafından açıklanmış olmasının danışıklı dövüş olduğunu hepimiz biliyoruz. Bahçeli'nin açıkladığı 26 Ağustos tarihi Erdoğan'dan habersiz bir açıklama değildir.

Baskın seçim yapmaları bu ülkeyi yönetememelerindendir. Başta biz olmak üzere muhalif kesimlere, tüm kimliklere ve mezheplere yönelik zulmünün ve baskısının, şiddetinin artık bitmesi, son bulması için 24 Haziran seçim tarihi bizler açısından bir fırsattır. Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir seçimle karşı karşıyayız, on yıllarımızı belirleyeceğimiz bir seçim süreciyle karşı karşıyayız. Bu seçim elbette ki Türkiye toplumunu çok yakından ilgilendiren bir seçimdir."

Seçim startını İzmir'den verdiklerini, İzmirlilerin de kararlı bir duruşa sahip olacağına inandıklarını belirten Buldan, İzmir'de yaşayanların kendilerini hiçe sayan anlayışla yönetilmek istemediğini ifade etti.

KADINLARA ÇAĞRI

Türkiye'nin kaderini, tarihini hep birlikte değiştirmeye hazırlandıklarının altını çizen Buldan, barışa, demokrasiye sevdalı olduklarını, umut ve huzur vaadiyle yola çıktıklarını dile getirdi.

Buldan, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilli genel seçimlerine ilişkin, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye toplumunu kucaklayacak, barışı ve huzuru vadedecek, kadının ve gençlerin sorunlarına 'benim sorunum' diyecek olan bir adayla çıkmaya hazırlanıyoruz. Özellikle birinci turda kazanmayı kendimize hedef olarak koyuyoruz. Başka bir şansımız, alternatifimizin olmadığını biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Partisinin sadece bir Kürt partisi olmadığını ileri süren Buldan, kadınlara, gençlere, tüm muhalif kesimlere kapılarının açık olduğunu, HDP'den aday adayı olmaları için çağrıda bulunduklarını kaydetti.

Pervin Buldan'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

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