Halkların Demokratik Partisi ( HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve milletvekilleri, eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuruda bulundu.

AA'nın haberine göre Buldan, başvuru sonrası çıkışta yaptığı açıklamada, HDP olarak tüm milletvekillerinin mutabakatıyla Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu YSK'ye yaptıklarını belirtti.

Pervin Buldan, başvurunun sadece HDP milletvekillerinin değil, Türkiye'de barışa ve geleceğe dair umutları olan, demokrasiyi, eşitliği ve özgürlüğü isteyen herkesin başvurusu olduğunu savundu.

Demirtaş'ın 1,5 yıldır cezaevinde olduğunu, cumhurbaşkanlığı adaylığı kesinleştikten sonra serbest bırakılması gerektiğini ileri süren Buldan, diğer adayların seçim süresince yapacağı çalışmalar nasıl eşit ve özgür koşullarda olacaksa Demirtaş'ın da eşit şartlarda bu süreci tamamlaması gerektiğini söyledi.

Buldan, Demirtaş'ın adaylığının Türkiye'nin demokrasisi, barışı, geleceği açısından büyük önem taşıdığını, 50 milyon seçmenin oyuna talip olduklarını dile getirdi.

"CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin kurduğu ittifakta HDP'nin yer almadığı" hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Buldan, ittifakların HDP'nin dışında yapılmasının Türkiye'nin demokrasisi açısından büyük bir "ayıp olduğunu" savundu.

Her iki ittifakın da bir sağ ittifakı olduğunu ileri süren Buldan, "Diğer partiler sağ tarafta birleştiler, şu anda Türkiye'nin geleceği olan sol taraf, sol muhalefet HDP'dir." ifadesini kullandı.

İttifakların daha demokratik şekilde yapılması gerektiğini kaydeden Buldan, "HDP, bunların dışında tutuldu ama biz halkımıza, Türkiye halklarına, kadınlara, gençlere güveniyoruz ve HDP'yi baraj altında bırakmaya çalışan partiler, 24 Haziran akşamı bu utançla yüz yüze kalacaklar." iddiasını dile getirdi.

Buldan, bir başka soru üzerine, adaylığı kesinleştikten sonra Demirtaş'ın serbest kalması için gerekli süreci işleteceklerini söyledi.

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