HDP’li vekile hastanede darp görüntüleri ortaya çıktı

Olay, 23 Temmuz’da Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir yakınını ziyaret için hastaneye gelen HDP Milletvekili Mehmet Ali Aslan, koridorda tartıştığı kişilerce darp edildi.

İHA'nın haberine göre, Aslan, konuyla ilgili şikayette bulunurken, olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, birkaç kişinin saldırdığı Aslan’ın, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kurtulduğu görüldü.

Olayın nedeni henüz öğrenilemedi.

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