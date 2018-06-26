Oy sayısını 5.9 milyona, oranını da yüzde 11.7’ye yükselten, HDP, 600 milletvekilinden oluşan yeni parlamentoda 67 sandalyeye sahip oldu. 11 ilde birinci parti olan HDP, milletvekili çıkardığı illere Kocaeli, Antalya ve Hatay’ı eklerken, Adıyaman’dan bu kez milletvekili çıkaramadı. HDP oy oranları Doğu’da düşerken, Batı’da yükseldi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre 1 Kasım 2015 genel seçimiyle kıyaslandığında HDP Diyarbakır’da yüzde 72.8’den yüzde 66.71’e, Siirt’te 58.3’ten 52.18’e, Batman’da 68.2’den 63.44’e, Mardin’de 68.4’ten 60.41’e, Şırnak’ta 85.5’ten 71.54’e, Tunceli’de 55.9’dan 51.76’ya, Iğdır’da 52.6’dan 43.94’e, Van’da 65.5’ten 60.23’e, Bitlis’te 48.60’dan 43.14’e, Muş’ta 60.63’ten 50.96’ya, Hakkâri’de 81.96’dan 71.11’e, Ağrı’da da 68.1’den 63.54’e geriledi. Büyükşehirlerde ve Batı illerinde tersi bir tablo ortaya çıktı. HDP oy oranını Ankara’da yüzde 4.05’ten 6.40’a, İstanbul’da 10.07’den 12.67’ye, İzmir’de 8.46’dan 11.49’a, Antalya’da 5.56’dan 7.35’e, Kocaeli’nde 5.52’den 7.37’ye, Hatay’da 6.75’ten 11.03’e yükseltti.

11 İLDE BİRİNCİ PARTİ

Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş yüzde 8.03 oy aldı. HDP’nin doğu’daki düşüşüne karşın batı’da çıkış yapması ve parti oylarının Demirtaş’ın oylarını 3 puan aşması, CHP seçmeninin bir bölümünün baraj altında kalmaması için HDP’ye yöneldiği yorumlarını güçlendirdi. CHP oylarının Muharrem İnce’nin gerisinde kalması da bu tezi destekliyor. HDP seçim barajını özellikle 3 büyük şehirde aldığı ilave oylarla aştı. HDP, eski Eş Genel Başkanı Demirtaş ile Figen Yüksekdağ’ın cezaevine girmesinin ardından, ilk kez seçime girdi. Pervin Buldan ile Sezai Temelli’nin eş genel başkanlığındaki 24 Haziran seçiminde HDP oylarının sayısı 5.9 milyona ulaştı. HDP’nin oy oranı yüzde 11.7 olarak gerçekleşti.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ‘Seçim sonuçları, Türkiye halklarının HDP’siz bir demokrasi olmayacağına olan inancını bir kez daha ortaya koydu’ dedi

TBMM’de 600 sandalyenin 67’sini kazandı. 24 Haziran’da 11 ilde birinci parti oldu ve Bitlis’teki birinci parti konumunu AK Parti’ye kaptırdı. HDP, 2015 seçimlerinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu kentlerinin yanı sıra Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin ve Gaziantep olmak üzere bazı büyük şehirlerde de milletvekilliği kazanmıştı. 24 Haziran’da Batı’da milletvekili çıkardığı illere Antalya, Hatay ve Kocaeli’ni de ekledi. HDP’nin İstanbul’daki milletvekili sayısı 7’den 12’ye, Adana ve Mersin’de 1’er olan milletvekili sayısı 2’şere yükseldi. Bu arada, Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Leyla Güven, Hakkâri 1’inci sıradan aday gösterilmişti. Güven, seçimlerde Hakkâri milletvekili seçildi.

‘MÜCADELEYE DEVAM’

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, seçim çalışmaları nedeniyle özellikle gençlere ve kadınlara teşekkür etti ve “Tek bir geri adım atmadan, ilkelerimiz etrafında mücadelemize devam edeceğiz” dedi.