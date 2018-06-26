HT Egeli'de yer alan habere göre, Manisa’da Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 48.61, Muharrem İnce yüzde 34.64, Meral Akşener yüzde 11.04, Selahattin Demirtaş yüzde 4.86, Temel Karamollaoğlu yüzde 0.61, Doğu Perinçek ise yüzde 0.24 oy aldı.

2015’e göre vekil sayısını 1 artırarak mecliste 10 milletvekili gönderecek olan Manisa’da, 1 Kasım 2015 seçimlerine göre 24 Haziran milletvekilliği seçimlerinde AK Parti, MHP ve CHP’nin oy oranlarında düşüş yaşandı. 2015 genel seçimlerinde AK Parti il genelinde yüzde 43.99, CHP yüzde 29.71, MHP ise yüzde 17.96 oranında oy çıkarmaştı.

1 PUAN KAYBETTİ

24 Haziran milletvekilliği seçiminde ise kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti yaklaşık 4 puan düşürerek yüzde 40.15 ile yine 5, CHP puan kaybederek 26.34 ile yine 3 milletvekili aldı. MHP ise bir önceki seçimlere göre 6 puan oy kaybederek yüzde 11.45 ile bir kez daha 1 milletvekili çıkardı. Seçime ilk defa giren İYİ Parti ise yüzde 13.56 ile 1 milletvekili çıkarmayı başardı. HDP’nin oy oranı da yüzde 7 oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti, 1 Kasım seçimlerine göre yaklaşık yüzde 4’lük, CHP’de yüzde 3’lük, MHP’de ise yaklaşık yüzde 6’lık bir oy kaybı yaşadı. 1 Kasım seçimlerinde HDP yüzde 5.38 oy alırken, 24 Haziran seçimlerinde ise yaklaşık yüzde 1.5 puanlık artış sağladı.

2015 Kasım Oy Oranı Vekil AK PARTİ % 43.99 5 CHP % 29.71 3 MHP % 17.96 1 HDP % 5.38 0

2018 Haziran Oy Oranı Vekil AK PARTİ % 40.15 5 CHP % 26.34 3 İYİ PARTİ % 13.56 1 MHP % 11.45 1 HDP % 7.00 0

2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ Oy Oranı Erdoğan % 48.61 İnce % 34.64 Akşener % 11.04 Demirtaş % 4.86 Karamollaoğlu % 0.61 Perinçek % 0.24

AK Partililer’den zafer kutlaması

Manisa’da AK Partililer, seçim günü saat 21.00’den itibaren zafer kutlamalarına başladı. Partililer, ellerinde Ak Parti ve Türk bayrakları ile sokaklara çıktı, davul zurna eşliğinde kutlama yaptı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda toplanan kalabalık, rabia ve bozkurt işaretleri yaptı. Ak Parti’nin seçim şarkıları eşliğinde eğlenen partililer, ellerinde Recep Tayyip Erdoğan ve ‘Kutlu yürüyüşe devam’ yazılı pankartlar taşıdı. Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan’ın posterleri de taşındı. Kutlamalara MHP’liler de katılıp, parti bayraklarını salladı. Havai fişek ve davul zurna ile yapılan kutlamalar, geç saatlere kadar sürdü.

DESTEK VERDİLER

MHP il teşkilatı, sonuçları partinin il başkanlığından takip etti. MHP İl Başkanı Erkan Öztürk ve partililer, parti binasından kutlamalara destek verdi. CHP’de ise sessizlik hakim olurken, partililer il başkanlığında seçim sonuçlarını takip etti.

MANİSA’NIN 10 MİLLETVEKİLİ

MURAT BAYBATUR / AK PARTİ

21 Nisan 1978 yılında Almanya’da dünyaya geldi. AK Parti Manisa Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyesi, AK Parti Manisa Kurucu İl Gençlik Kolları Başkanı olarak görev aldı. Evli ve iki çocuk babası.

UĞUR AYDEMIR / AK PARTİ

8 Aralık 1967’de Manisa Akhisar’da doğdu. 24. dönemde Manisa Milletvekili seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi oldu. Evli ve 3 çocuk babası.

İSMAİL BİLEN / AK PARTİ

25 Ekim 1961’de Kop’ta doğdu. SİMPAŞ AŞ’nin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Eğitim Gönüllüleri Derneği Kurucu Üyesi oldu. Evli ve 3 çocuk babası.

S. KAPLAN KIVIRCIK / AK PARTİ

1976’da Manisa’da doğdu. İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. 2009-2014 yılları arasında Manisa Belediyesi AK Parti Grubu Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı.

MEHMET ALİ ÖZKAN / AK PARTİ

1971’de Manisa’da doğdu. 5 Ocak 1996’dan bu yana Soma’da serbest avukatlık yapıyor. Evli ve iki çocuk babası. 2001’de Manisa Barosu Soma ilçe temsilciliği görevinde bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL / CHP

21 Eylül 1974 tarihinde Manisa’da dünyaya geldi. 18. CHP Olağanüstü Kurultayı’nda CHP parti meclisi üyesi seçildi. Aynı sene CHP grup başkanvekili oldu. Evli ve 1 çocuk babası.

A. VEHBİ BAKIRLIOĞLU / CHP

30 Mayıs 1974 Akhisar doğumlu. Üniversite eğitimimin ardından Merkez Çarşı’da aile boyu esnaflık geleneğini devam ettirdi. Evli ve 2 erkek çocuk babası.

BEKİR BAŞEVİRGEN / CHP

20 Haziran 1975 yılında Manisa ili, Turgutlu ilçesinde doğdu. 35. Olağan Genel Kurultayı’nda kurultay delegesi görevini üstlendi. Evli, Kutsal ve Aren isminde 2 çocuk babasıdır.

TAMER AKKAL / İYİ PARTİ

1974 yılında Manisa’da doğdu. Manisa’da, uzun yıllardır MHP’de İl ve İlçe Başkanı olarak da görev aldı. Öğrenimini Manisa’da tamamladı. Evli ve bir kız çocuk babası.

ERKAN AKÇAY / MHP

1961’de Burdur’dadoğdu. İzmir Defterdar Yardımcılığı, Manisa Defterdarlığı, Balıkesir Defterdarlığı ve Vergi Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. 23 ve 24. dönemde Manisa Milletvekili seçildi.