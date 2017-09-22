Bursa'da turistik Koza Han'da FETÖ üyelerinin giydiği "Hero" tişörtüyle bir vatandaşın gezdiği ihbarını alan polis ekipleri seferber oldu. İHA'nın haberine göre; Çarşıda "Hero" tişörtü giydiği iddia edilen Ö.G.'yi gözaltına aldı. Ancak tişörtte "Hero" değil, "Heart" yazılı olduğu anlaşıldı. İhbarda bulunan vatandaşların tişörtteki yazıyı yanlış okuması sonucu ifadesi alınan şahıs daha sonra serbest bırakıldı.

"HERO" OKUYUP İHBAR ETMİŞLER

Tişörtündeki yazı yanlış okunduğu için bunların başına geldiğini ifade eden Ö. G., "Üzerime giydiğim tişörtte İngilizce "Heart" yazıyordu. Koza Han'da gezerken vatandaşlar benim tişörtümdeki yazıyı "Hero" olarak okuyup ihbar etmişler. Bir anda polisleri karşımda görünce şaşırdım. Olayın yanlış anşılma olduğu ortaya çıkınca rahat nefes aldım" dedi.

Hero tişörtü

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