Hearts - Celtic maçı heyecanı

İskoçya Premiership Şampiyonluk Grubu maçında Hearts ile Celtic, 06 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 14:15. Ev sahibi Hearts, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Celtic son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 438 kodlu maçı oynayanlar; Hearts galibiyet oranı 7.00, beraberlik oranı 4.00, Celtic galibiyet oranı 1.25. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Hearts son haftadaki Aberdeen müsabasında 2-0 kazandı.

Celtic, Hamilton karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Celtic ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Celtic, 1 gol atarken 2 gol yedi.