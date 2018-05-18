Hebei Zhongji - Chongqing Lifan rakamlar

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında Hebei Zhongji ile Chongqing Lifan, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 14:35. Hebei Zhongji 12 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Chongqing Lifan 11 puanda ve 12. sırada. Hebei Zhongji son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Chongqing Lifan, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 192 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hebei Zhongji kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.30, Chongqing Lifan sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Hebei Zhongji son hafta oynanan Shandong Luneng maçında 5-4 yenildi.

Chongqing Lifan ise Shenzhen Phoenix karşılaşmasında 0-2 yenildi.

Hebei Zhongji, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 4 gol yedi.

Chongqing Lifan ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Chongqing Lifan, 6 gol atarken 8 gol yedi.