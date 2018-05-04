Hebei Zhongji - Henan Jianye sahaya çıkıyor

Hebei Zhongji ve Henan Jianye, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:35. Hebei Zhongji 11 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Henan Jianye 4 puanda ve 14. sırada. Ev sahibi Hebei Zhongji, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Henan Jianye son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 266. İddaa'da Hebei Zhongji kazanır 1.35, berabere biter 4.00, Henan Jianye kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Hebei Zhongji önceki hafta Shandong Luneng mücadelesinde 5-4 yenildi.

Henan Jianye, Tianjin Teda karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Hebei Zhongji, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Hebei Zhongji, kendi sahasında 3 gol attı, 3 gol yedi.

Henan Jianye ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Henan Jianye, 1 gol atarken 6 gol yedi.