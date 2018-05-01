Hebei Zhongji - Shandong Luneng maçı rakamları

Çin Halk Cumhuriyeti FA Kupası 5.Tur maçında Hebei Zhongji ile Shandong Luneng, 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 11:00. Ev sahibi Hebei Zhongji, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Shandong Luneng son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 439. İddaa'da Hebei Zhongji kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Shandong Luneng kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Hebei Zhongji son haftadaki Tianjin Songjiang müsabasında 0-3 kazandı.

Shandong Luneng ise Henan Jianye maçında 2-1 kazandı.