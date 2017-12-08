Hedef 2020'de 5 bin danışmana ulaşmak

49 ülkede 3.500 ofis ve 86 bin gayrimenkul danışmanıyla yılda 250 milyar dolarlık gayrimenkul satışına aracılık eden uluslararası gayrimenkul yatırım danışmanlık şirketi Coldwell Banker, Türkiye’de gaza basıyor.

Türkiye’de 2013 yılında faaliyete geçen Coldwell Banker, 2020 vizyonunu Antalya’da gerçekleştirilen Blue Camp 2017’de açıkladı. 4 yılda 150’ye yakın ofise ulaşan, kurumsal gayrimenkul danışman sayısını 1.500’e çıkaran, yıllık işlem adedini de 9 binlere ulaştıran Coldwell Banker Türkiye, 2020 yılına kadar ofis sayısını ikiye katlamayı, 3.500 yeni gayrimenkul danışmanını istihdam etmeyi planlıyor.

OFİS SAYISINI İKİYE KATLAYACAK

Coldwell Banker’ın, 1906’dan beri girişimcilerin küçük sermayelerle büyük işletmeler kurmasını sağladığına dikkat çeken Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, globalden edindikleri 111 yıllık tecrübeyi ofislerine aktardıklarına dikkat çekti. Türkiye’de 4 yılda 150 ofis ve 1.500 gayrimenkul profesörü ile zirveye doğru yürüdüklerinin altını çizen Dr. Gökhan Taş, 2020 hedefleriyle ilgili de şunları söyledi:

“4 yıl gibi kısa bir sürede yazdığımız başarı hikayesini daha da büyütmek, parlatmak istiyoruz. Türkiye ekonomisinin ve gayrimenkul sektörünün geleceğine olan inancımızla, yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Hedeflerimizi de buna göre koyuyoruz. Coldwell Banker Türkiye olarak, bugün yaklaşık 150 seviyesinde bulunan ofis sayımızı 300’e, 1.500 civarında olan gayrimenkul danışmanı sayımızı da 5 bine ulaştırmayı öngörüyoruz. 2020’de hedefimiz danışman başına 1 milyon dolar, ofis başına ise 18 milyon dolar gayrimenkul satışına ulaşmak. Diğer bir deyişle, aracılık ettiğimiz satış tutarını yılda 5 milyar dolara çıkarmak.”