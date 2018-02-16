Fenerbahçe kendi sahasında yarın Alanyaspor'u konuk edecek.

Süper Lig'in geride kalan 21 haftasında 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 41 puan toplayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 3, ikinci sırada bulunan Medipol Başakşehir'in 2 puan ardından üçüncü sırada yer alıyor. Aytemiz Alanyaspor ise 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 yenilgiyle 21 puan toplayarak 14. sırada yer aldı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Alanya'da oynanan maçı sarı-lacivertli ekip 4-1 kazanmıştı.

KANARYA'DA İKİ EKSİK

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları süren Martin Skrtel ve Vincent Janssen, Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım ve Roberto Soldado ise Alanyaspor maçında sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.

14 MAÇLIK SERİ

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 14 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Fenerbahçe, Süper Lig'de mevcut olan en uzun yenilmezlik serisini elinde bulunduruyor.